Россияне готовятся к обороне Кременной: Гайдай раскрыл детали

Он подчеркнул, что Кременная - стратегически важный город, поскольку оттуда украинские военные могут наступать и в сторону Старобельска, и в сторону Рубежного и Северодонецка.

"У нас есть информация о том, что достаточно много там оккупантов и они все минируют. Они разбрасывают мины "лепестки", минируют дороги, минируют здания. Ну то есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", - рассказал Гайдай.