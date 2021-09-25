Заарештовано радника екс-міністра енергетики, а кілька областей можуть перейти до "червоної зони": новини за 24 вересня

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Кабінет міністрів терміново взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу", заарештовано радника екс-міністра енергетики України, кілька областей можуть перейти в "червону зону" вже за 2-3 тижні. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 24 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Вітренко просить Кабмін терміново взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Кабінет міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії. Наглядова рада виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів. Про це йдеться в листі глави НАК на адресу прем'єра Дениса Шмигаля, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Це пояснюється необхідністю забезпечити стабільне функціонування ринку природного газу, створення умов для успішного початку та проходження опалювального сезону 2021/2022 року.

Поставки вугілля з ОРДЛО: заарештовано радника екс-міністра енергетики України

У справі про незаконні поставки вугілля з окупованого Донбасу на 1,5 млрд гривень заарештували радника колишнього міністра енергетики України. За даними слідства, він брав участь в переговорах з терористами "ЛДНР" Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, мова йде про колишнього радника міністра енергетики Сергія Кузяру. Він був радником Едуарда Ставицького, який займав пост міністра до Майдану. Напередодні низка українських ЗМІ повідомила про те, що Кузяра прилетів до Києва рейсом зі Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських. Імовірно, він був екстрадований з Туреччини.

Україна на карантині. "Червона зона", обов'язкова вакцинація та COVID-сертифікати: до чого готуватися

Адаптивний карантин в Україні триває. З 23 вересня вся країна перейшла в "жовту" зону, але найближчим часом деякі регіони можуть потрапити в "червону" зону з жорсткими обмеженнями.

Детальніше про те, що планують в уряді - в матеріалі РБК-Україна.

СБУ повідомила підозру керівництву "Партії Шарія"

Служба безпеки України повідомила про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". Правоохоронці встановили, що вона підробила документи про "купівлю" партії та про обрання її "очільників".

Джерело РБК-Україна в правоохоронних структурах уточнило, що мова йде про тещу підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія - Аллу Бондаренко.

Банк Китаю визнав нелегальними операції з криптовалютами. І вимагає їх заборонити

Народний банк Китаю визнав всі транзакції з криптовалютами нелегальними. Згідно із заявою регулятора, всі криптовалюта мають бути заборонені на території Китаю.

У заяві Народного банку Китаю йдеться про те, що всі криптовалюти, включаючи біткойн, не є фіатними валютами і не можуть бути введені в обіг на ринку. А всі транзакції, пов'язані з криптовалютою, в тому числі послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, є нелегальною фінансовою діяльністю.

Потепління буде поступовим і з дощами: яка погода чекає Україну на вихідних

Погода в Україні в останні вихідні вересня буде приємною не скрізь. Дощі почнуть поступово відступати, а температура повітря почне потроху підніматися.

Яка погода чекає українців 25 і 26 вересня – читайте в матеріалі Styler.