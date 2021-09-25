Арестован советник экс-министра энергетики, а несколько областей могут перейти в "красную зону": новости за 24 сентября

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Кабинет министров срочно взять на себя полномочия набсовета "Нафтогаза", арестован советник экс-министра энергетики Украины, несколько областей могут перейти в "красную зону" уже через 2-3 недели. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 сентября - в материале РБК-Украина.

Витренко просит Кабмин срочно взять на себя полномочия набсовета "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании. Набсовет оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов. Об этом говорится в письме главы НАК в адрес премьера Дениса Шмыгаля, копия которого имеется в распоряжении РБК-Украина.

Это объясняется необходимостью обеспечить стабильное функционирование рынка природного газа, создание условий для успешного начала и прохождения отопительного сезона 2021/2022 года.

Поставки угля из ОРДЛО: арестован советник экс-министра энергетики Украины

По делу о незаконных поставках угля с оккупированного Донбасса на 1,5 млрд гривен арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с террористами "ЛДНР" .Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Сергее Кузяре. Он был советником Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до Майдана. Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.

Украина на карантине. "Красная зона", обязательная вакцинация и COVID-сертификаты: к чему готовиться

Адаптивный карантин в Украине продолжается. С 23 сентября вся страна перешла в "желтую" зону, но в ближайшее время некоторые регионы могут попасть в "красную" зону с жесткими ограничениями.

Подробнее о том, что планируют в правительстве - в материале РБК-Украина.

СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". Правоохранители установили, что она подделала документы о "покупке" партии и об избрании ее "руководителей".

Источник РБК-Украина в правоохранительных структурах уточнил, что речь идет о теще подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария - Алле Бондаренко.

Банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами. И требует их запретить

Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалютами нелегальными. Согласно заявлению регулятора, все криптовалюты должны быть запрещены на территории Китая.

В заявлении Народного банка Китая говорится о том, что все криптовалюты, включая биткойн, не являются фиатными валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалютой, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются нелегальной финансовой деятельностью.

Потепление будет постепенным и с дождями: какая погода ждет Украину на выходных

Погода в Украине в последние выходные сентября будет приятная не везде. Дожди начнут постепенно отступать, а температура воздуха начнет понемногу подниматься.

Какая погода ждет украинцев 25 и 26 сентября – читайте в материале Styler.