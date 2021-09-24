Поставки вугілля з ОРДЛО: заарештовано радника екс-міністра енергетики України

У справі про незаконні поставки вугілля з окупованого Донбасу на 1,5 млрд гривень заарештували радника колишнього міністра енергетики України. За даними слідства, він брав участь в переговорах з терористами "ЛДНР."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, мова йде про колишнього радника міністра енергетики Сергія Кузяру. Він був радником Едуарда Ставицького, який займав пост міністра до Майдану. Напередодні низка українських ЗМІ повідомила про те, що Кузяра прилетів до Києва рейсом зі Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських. Імовірно, він був екстрадований з Туреччини.

Як повідомила в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, фігуранту справи інкримінуються злочини, які скоювалися в кінці 2014 - початку 2015 років за прямим втручанням вищих представників влади Російської Федерації.

Йому повідомили про підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям, оскільки, за даними слідства, він створював умови для укладення прямих контрактів з так званими "ЛДНР".

Слідство вважає, що підозрюваний був однією з ключових ланок схеми і безпосередньо вів переговори з представниками терористів, контролював завантаження вагонів і звітував перед кураторами з російської та української сторони.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 000 000 гривень", - зазначила генпрокурор.