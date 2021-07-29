Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади
Фото: тенісистка Еліна Світоліна (facebook.com/olympicua)
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо. У двох сетах вона поступилася представниці Чехії Маркеті Вондроушевій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу в ефірі UA: Перший.
Українка поступилася суперниці в двох сетах з рахунком 3:6, 1:6. Матч тривав трохи більше однієї години, Світоліна зробила 1 подачу навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.
У поєдинку за "бронзу" в суботу, 31 липня, українка зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану.
Нагадаємо, на шляху до півфіналу Світоліна обіграла Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції та Каміллу Джорджі з Італії.