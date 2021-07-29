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Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади

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Токіо, Четвер 29 липня 2021 14:52
Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади Фото: тенісистка Еліна Світоліна (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо. У двох сетах вона поступилася представниці Чехії Маркеті Вондроушевій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу в ефірі UA: Перший.

Українка поступилася суперниці в двох сетах з рахунком 3:6, 1:6. Матч тривав трохи більше однієї години, Світоліна зробила 1 подачу навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

У поєдинку за "бронзу" в суботу, 31 липня, українка зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Світоліна обіграла Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції та Каміллу Джорджі з Італії.

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