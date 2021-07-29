Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо . У двох сетах вона поступилася представниці Чехії Маркеті Вондроушевій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу в ефірі UA: Перший .

Українка поступилася суперниці в двох сетах з рахунком 3:6, 1:6. Матч тривав трохи більше однієї години, Світоліна зробила 1 подачу навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

У поєдинку за "бронзу" в суботу, 31 липня, українка зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану.