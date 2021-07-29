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У Ердогана лісові пожежі в Туреччині назвали національним лихом

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Туреччина, Четвер 29 липня 2021 20:17
У Ердогана лісові пожежі в Туреччині назвали національним лихом Фото: у Туреччині назвали лісові пожежі національним лихом (twitter.com yunuspaksoy)
Автор: Дмитро Левицький

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин прокоментував ситуацію з масштабними лісовими пожежами. За його словами, пожежі є національним лихом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку представника турецького президента.

"Лісові пожежі - це національне лихо. Усі наші установи ведуть напружену боротьбу в координації. Робота (з ліквідації лісових пожеж - ред.) триватиме безперервно", - заявив Калин.

Представник турецького президента зазначив, що прокурори розглядають різні причини виникнення цих масштабних лісових пожеж.

Нагадаємо, сьогодні масштабні лісові пожежі наблизилися до курортного міста Мармарис, змусивши місцеву владу евакуювати декілька готелів.

Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. У Міністерстві закордонних справ розповіли, чи є серед постраждалих українці.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна.

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