Землетрус на Алясці: загрозу цунамі скасували

Оголошену загрозу цунамі після землетрусу на Алясці скасували. Після перевірки параметрів підземних поштовхів прийшли до висновку, що немає загрози руйнівної хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр попередження про цунамі США.

Повідомляється, що після землетрусу на Алясці магнітудою 8,2 не очікується цунамі в Тихому океані. Раніше оголошене попередження про можливість приходу цунамі на Маріанські острови скасовано після перевірки параметрів землетрусу.