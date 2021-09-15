Арешт росіянина Франчетті та загострення ситуації на Донбасі: новини за 14 вересня

В Чехії заарештували росіянин, який брав участь в окупації Криму, ситуація на Донбасі істотно загострилася, в Нью-Йорку відкрилася сесія Генасамблеї ООН. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 14 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією

У МОЗ назвали дві найбільш проблемні області за COVID-ситуацією. Це Чернівецька та Луганська області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".

Зокрема, у Луганській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і зокрема найвищий коефіціент виявлення випадків.

У Чехії суд взяв під варту росіянина, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі прийняв рішення взяти під варту росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації Криму.

Нагадаємо, що Франчетті затримали 12 вересня. Він – організатор угруповання" Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу.

Ситуація на Донбасі загострюється: кількість обстрілів зростає в геометричній прогресії

На Донбасі кількість обстрілів зростає в геометричній прогресії. Ситуація почала загострюватися на початку цього року. 11 і 12 вересня четверо українських військовослужбовців загинули, 15 були поранені.

Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов назвав причини загострення на Донбасі.

COVID-19, Афганістан і Україна: у Нью-Йорку відкривається сесія Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку почала роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Повноваження голови Генасамблеї починає виконувати представник Мальдів, який обіймав посаду глави МЗС цієї країни, Абдулла Шахід. Раду безпеки всесвітньої організації очолює у вересні Ірландія.

Першорядною темою залишається ситуація в Афганістані, де представники руху "Талібан" захопили владу і вже оголосили про формування кабінету міністрів.16 вересня можливо пройде голосування щодо продовження місії ООН зі сприяння Афганістану. Також центральною темою буде боротьба з COVID-19.

"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" в ЛЧ. Суддя скасував гол киян на останніх хвилинах

"Динамо" вдома зіграло внічию з "Бенфікою" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. При цьому судді скасували гол киян на останній доданій хвилині через офсайд - 0:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Холодний фронт приніс похолодання в Україну: де завтра зміниться погода

В середу, 15 вересня, в Україні переважатиме погода без опадів. Однак холодний атмосферний фронт принесе прохолодну погоду в північні та західні області.

Осінь дасть про себе знати, насамперед, туманами, що стелитимуться вночі та вранці у західних та Житомирській областях.