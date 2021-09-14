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У Чехії суд взяв під варту росіянина, який брав участь в окупації Криму

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Чехія, Вівторок 14 вересня 2021 16:36
У Чехії суд взяв під варту росіянина, який брав участь в окупації Криму Фото: учасник окупації Криму Олександр Франчетті (myrotvorets.center)
Автор: Тіберій Юрик

Міський суд у Празі прийняв рішення взяти під варту росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що засідання суду пройшло в закритому режимі. Росіянин відкидає висунуті йому звинувачення.

Адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційна скарга буде розглядатися протягом 14 днів.

Наразі Олександр Франчетті переведений у в'язницю Панкрац.

Нагадаємо, що 12 вересня в міжнародному аеропорту Праги затримали Олександра Франчетті - організатора угруповання" Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу.

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