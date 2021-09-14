"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" в ЛЧ. Суддя скасував гол киян на останніх хвилинах

"Динамо" вдома зіграло внічию з "Бенфікою" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. При цьому судді скасували гол киян на останній доданій хвилині через офсайд - 0:0.

Головне питання перед матчем з "Бенфікою" для "Динамо" було в тому, чи зможе зіграти Буяльський, який зараз є практично незамінним гравцем в атаці киян. І все ж він на поле вийшов зі старту. У португальського клубу в основі вийшов українець Яремчук.

Вже на старті поєдинку супер момент отримали кияни. На 8-й хвилині Буяльський скористався помилкою захисника "Бенфіки" Вертонгена, перехопивши м'яч і заробивши небезпечний штрафний метрів в 18-ти метрах від воріт португальського клубу. Шапаренко зі штрафного пробивав точно під поперечину, але Влаходімос зумів витягнути м'яч і перевести на кутовий.

Далі м'яч під свій контроль взяли гравці "Бенфіки" і на 28-й хвилині запалили невелику пожежу в штрафному майданчику киян, підсумком якого був удар від Рафи Сілви, який заблокував у підкаті Миколенка. А на 34-й хвилині мало не привіз гол у свої ворота капітан "Динамо" Сидорчук. Він віддав супернику м'яч на лінії штрафного майданчика, але спільно із захисниками ситуацію вдалося врятувати. Правда, сам Сидорчук в цьому моменті підіграв собі трохи рукою, на що вказували португальці. Благо рефері на момент уваги не звернув.

Під кінець тайму напруга біля воріт "Динамо" збільшилася. Спершу Рафа Сілва випередив Бойка після штрафного, але перекинув м'яч і через кіпера киян, і через ворота. А потім перший момент мав український форвард "Бенфіки" Яремчук. Він отримав м'яч по центру метрів в 25 від воріт "Динамо", підробив і потужно пробив. Бойко був на місці.

"Біло-сині" намагалися огризнутися, але після контратаки киян удар Миколенка з-за меж штрафного припав до рук Влаходімоса.

Вже у другому таймі Яремчук отримав відмінний шанс відзначитися, але метрів з шести він пробив точно в Бойка. А після Сирота упустив Рафу Сілву, який увійшов до штрафного майданчика, але його удар з забійної позиції заблокував Забарний.

Кияни відповіли небезпечним закиданням в штрафну від Сидорчука, де Грімальдо кінчиком пальця зміг зняти м'яч з голови Циганкова, який вже готовий був скидати на Гармаша - той був сам по центру в семи метрах від воріт.

На 77-й хвилині Караваєв і Вербич, які тільки вийшли на заміну у киян, організували небезпечну контратаку. Перший прострілював з флангу, а другий не повірив у те, що Отаменді махне повз м'яч, і теж зреагувати на помилку центрбека "Бенфіки" не зміг.

За вісім хвилин до кінця основного часу Англійський рефері Тейлор мало не викликав інфаркт в українських уболівальників, показавши Гармашу жовту, а після червону картку. Але відразу ж свою помилку визнав - це був перший " гірчичник "для гравця"Динамо".

І вже в доданий час кияни могли вирвати перемогу. Спершу Шапаренко запустив метрів з 20 в поперечину, а на добивання від Буяльського зреагував Влаходімос. При цьому Отаменді в вибиваючи м'яч за межі поля потрапив у штангу.

А через хвилину той же Шапаренко таки переправив м'яч у сітку і, здавалося, приніс перемогу "Динамо". Але VAR вгледів в епізоді офсайд у Гармаша, який асистував Шапаренко, і гол відмінив. У підсумку нульова нічия.

"ДИНАМО" - "БЕНФІКА" 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков (Караваєв, 76), Буяльський, Де Пена (Вербіч, 76) - Шкурін (Гармаш, 60)

"Бенфіка": Влаходімос - Отаменді, Вертонген, Морато - Жилберто (Лазаро, 60), Жоао Маріу, Вайгль, Грімальдо - Рафа Сілва, Евертон (Радоньіч, 60) - Яремчук (Нуньєс, 60)