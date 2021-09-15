Арест россиянина Франчетти и обострение ситуации на Донбассе: новости за 14 сентября

В Чехии арестован россиянин, который участвовал в оккупации Крыма, ситуация на Донбассе существенно обострилась, в Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН. Подробнее о том, что произошло во вторник, 14 сентября - в материале РБК-Украина.

В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации

В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации. Это Черновицкая и Луганская области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

В частности, в Луганской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и в частности самый высокий коэффициент выявления случаев.

В Чехии суд взял под стражу россиянина, который участвовал в оккупации Крыма

Городской суд в Праге принял решение заключить под стражу россиянина Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участовал в оккупации Крыма.

Напомним, что Франчетти задержали 12 сентября. Он - организатор группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода.

Ситуация на Донбассе обостряется: количество обстрелов растет в геометрической прогрессии

На Донбассе количество обстрелов растет в геометрической прогрессии. Ситуация начала обостряться в начале этого года. 11 и 12 сентября четверо украинских военнослужащих погибли, 15 были ранены.

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов назвал причины обострения на Донбассе.

COVID-19, Афганистан и Украина: в Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан" захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров.16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану. Также центральной темой будет борьба с COVID-19.

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в ЛЧ. Судья отменил гол киевлян на последних минутах

"Динамо" дома сыграло вничью с "Бенфикой" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. При этом судьи отменили гол киевлян на последней добавленной минуте из-за офсайда - 0:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Холодный фронт принес похолодание в Украину: где завтра изменится погода

В среду, 15 сентября, в Украине будет преобладать погода без осадков. Однако холодный атмосферный фронт принесет прохладную погоду в северные и западные области.

Осень даст о себе знать, прежде всего, туманами, которые накроют ночью и утром западные области и Житомирскую область.