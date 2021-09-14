У СЦКК назвали причини загострення на Донбасі
Фото: керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов (скрін відео)
Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов назвав причини загострення на Донбасі. Він назвав три основні фактори.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю керівника української сторони СЦКК для телеканалу "Дом".
Апполонов назвав три фактори загострення:
- початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021";
- початок проведення виборів до Держдуми Росії із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти РФ в ОРДЛО;
- спроби показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.
"Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, - заявив Апполонов.
Нагадаємо, в СЦКК повідомили, що кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії.