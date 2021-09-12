У Празі за запитом України затримали росіянина. Він брав участь в окупації Криму
Фото: росіянина, який брав участь в окупації Криму, затримали у Празі за запитом України (ssu.gov.ua)
В Празі, за запитом України, затримали росіянина Олександра Франчетті. Він був причетний до окупації Криму в 2014 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Першим про затримання повідомив представник російської влади в окупованому Криму Олександр Молохов.
За його словами, Франчетті, передадуть Україні, нібито, "на вірну смерть".
В посольстві Праги також підтвердили інформацію щодо затримання.
Додамо, що за декілька днів до початку російської окупації, Франчетті організував угрупування "Північний вітер", яке відповідало за виявлення "екстремістських груп" й охорону електропередач та газопроводу.
СБУ у коментарі РБК-Україна повідомили, що інформація щодо затримання - перевіряється.