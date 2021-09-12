ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Празі за запитом України затримали росіянина. Він брав участь в окупації Криму

Новость на русском →
Прага, Неділя 12 вересня 2021 18:28
У Празі за запитом України затримали росіянина. Він брав участь в окупації Криму Фото: росіянина, який брав участь в окупації Криму, затримали у Празі за запитом України (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Празі, за запитом України, затримали росіянина Олександра Франчетті. Він був причетний до окупації Криму в 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Першим про затримання повідомив представник російської влади в окупованому Криму Олександр Молохов.

За його словами, Франчетті, передадуть Україні, нібито, "на вірну смерть".

В посольстві Праги також підтвердили інформацію щодо затримання.

Додамо, що за декілька днів до початку російської окупації, Франчетті організував угрупування "Північний вітер", яке відповідало за виявлення "екстремістських груп" й охорону електропередач та газопроводу.

СБУ у коментарі РБК-Україна повідомили, що інформація щодо затримання - перевіряється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Чехия
NEWS
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі