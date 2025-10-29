RU

Арест Кудрицкого: адвокат рассчитывает, что залог внесут в ближайшее время

Фото: Владимир Кудрицкий (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может выйти под залог. Не исключено, что 13 млн гривен внесут в ближайшее время.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил адвокат Кудрицкого Николай Грабик.

Он отметил, что сторона защиты считает принятое судом решение необоснованным. 

 

"Надеюсь, что в ближайшее время сумма залога будет внесена на расчетный счет соответствующего подразделения государственной судебной администрации и Владимир Дмитриевич сможет покинуть места удержания", - добавил адвокат. 

По его словам, он не может назвать конкретное лицо, которое внесет залог. 

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, Грабик сказал, что он не может комментировать, является ли решение поместить Кудрицкого под арест политическим. 

"Политически ли оно мотивировано? Я сейчас не могу сказать, потому что не видел полного текста постановления. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Встретимся с этим вопросом в Киевском апелляционном суде", - обратил внимание адвокат. 

Дело Кудрицкого

Напомним, о том, что правоохранители объявили о подозрении экс-главе правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, источники РБК-Украина сообщили 28 октября.

По данным следствия, он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем был причастен к мошенническому присвоению средств "Укрэнерго".

Правоохранители выяснили, что в 2018 году во время тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий, тогда заместитель директора по инвестициям "Укрэнерго", вступил в сговор с частной компанией.

Были заключены два договора на общую сумму более 68 млн грн, а предприятием перечислены подрядчику авансы на 13,7 млн грн, которые подозреваемые присвоили, не собираясь выполнять обязательства.

Сегодня, 29 октября, суд решил отправить Кудрицкого под арест с возможностью внести залог в размере 13 млн 700 тысяч гривен.

