Арахамія вважає, що Гончарук залишиться на посаді прем'єра

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Давида Арахамія, на пост прем'єра кандидатур немає

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про кількість кандидатур, які розглядаються на пост прем'єра, Арахамія відповів, що на даний пост кандидатур немає.

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - заявив Арахамія.

При цьому він вважає, що прем'єром залишиться Олексій Гончарук.

"Я думаю, що так. Принаймні поки що ніякі заяви не надходили", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончарук заявив, що ще що не писав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Він також анонсував консультації з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським і парламентом.

При цьому Гончарук зазначив, що Кабінет міністрів очікує серйозне посилення.

Додамо, що Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У парламентському порядку денному є, в тому числі кадрові питання уряду, а також звіти силовиків.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.