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Гончарук про відставку: я не писав жодних заяв

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:34
Гончарук про відставку: я не писав жодних заяв
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук заявив, що з цього питання будуть консультації з Зеленським

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук ще не писав заяву про відставку. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я жодних заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом та парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У парламентському порядку денному є, в тому числі, кадрові питання уряду, а також звіти силовиків.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

Водночас інші ЗМІ відзначають, що причиною ймовірної відставки Гончарука є зміна топ-менеджменту енергетичної компанії "Центренерго", якою раніше управляли люди, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення про зміну менеджменту підприємств було прийнято, щоб прискорити підготовку державної компанії до приватизації.

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Новини України Прем'єр-міністротставкаОлексій Гончарук
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