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Гончарук про кадрові зміни в Кабміні: думаємо над серйозним підсиленням

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:45
Гончарук про кадрові зміни в Кабміні: думаємо над серйозним підсиленням
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук заявив, що це буде командне рішення

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що в Кабміні думають про підсилення. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що кадрові зміни в уряді - це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті.

"Я давно заявляв, що ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті, яким буде фінальне рішення. Я би не хотів, тому що воно ще не на столі, говорити, кого плануємо замінити, кого не плануємо - ще зарано", - додав він.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Кабінет міністрів України необхідно посилити новими кадрами через можливість наближення економічної кризи та епідемії коронавірусу.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня.

Позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

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