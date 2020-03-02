Арахамия считает, что Гончарук останется на посту премьера

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Давида Арахамия, на пост премьера кандидатур нет

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется на посту премьер-министра Украины. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о количестве кандидатур, которые рассматриваются на пост премьера, Арахамия ответил, что на данный пост кандидатур нет.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия.

При этом он считает, что премьером останется Алексей Гончарук.

"Я думаю, что да. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее Алексей Гончарук заявил, что еще не писал заявление об отставке с должности премьер-министра. Он также анонсировал консультации по данному вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским и парламентом.

При этом Гончарук отметил, что Кабинет министров ожидает серьезное усиление.

Добавим, что Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В парламентской повестке дня есть, в том числе, кадровые вопросы правительства, а также отчеты силовиков.

Ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.