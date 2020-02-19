У Німеччині закликали розслідувати атаку бойовиків на Донбасі

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Наступ НЗФ має розслідувати незалежна інстанція, вважають в уряді ФРН

Німецький уряд засуджує ескалацію на Донбасі, а такжож закликало провести розслідування щодо атаки бойовиків. Про це заявила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає DW.

За її словами, вчорашню атаку незаконних збройних формувань на Донбасі повинна розслідувати незалежна інстанція, а місія ОБСЄ для цього має отримати безперешкодний доступ.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні війська атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям противник перейшов до активних наступальних дій і зробив спробу прорватися через лінію розмежування.

У результаті наступу бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, зокрема двоє отримали контузію.

Ескалацію на Донбасі вже засудили у Північноатлантичному Альянсі, Європейському союзі та ще близько 10 країнах. У зв’язку з останніми подіями на сході України Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання.