Генасамблея ООН завтра збереться на засідання щодо України

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Пристайко виступить на засіданні Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві очікують, що проведення дебатів щодо ситуації на окупованих територіях допоможе Україні протидіяти російській агресії.

"Проведення дебатів на цю тему стане важливою подією у зусиллях України з протидії агресії РФ та деокупації частини території нашої держави шляхом зміцнення міжнародної солідарності та використання унікальних представницьких можливостей цієї глобальної організації", - заявили в МЗС.

Крім того, участь в засіданні ГА ООН візьме міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Окрім виступу на засіданні, Пристайко зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, головою 74-ї сесії ГА ООН Тиджані Мухаммадом-Банде та представниками низки країн-членів ООН.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував, що наприкінці лютого здійснить робочий візит до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Пристайко також планує відвідати Держдепартамент та Конгрес США.

Як писало РБК-Україна, 18 лютого у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з річницею підписання мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Засідання Радбезу ООН було скликано Російською Федерацією.