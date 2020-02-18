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У НАТО зробили заяву щодо наступу бойовиків на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 22:17
У НАТО зробили заяву щодо наступу бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (nato.int)

Дії НЗФ підривають зусилля з врегулювання конфлікту у регіоні, заявили у Альянсі

У Північноатлантичному Альянсі стурбовані ескалацією ситуації Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Місії України в НАТО у Facebook.

За словами прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, сьогоднішній наступ незаконних збройних формувань на Донбасі підриває зусилля з мирного врегулювання конфлікту в регіоні.

"НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод", - заявила Лунгеску.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Російську Федерацію вплинути на підконтрольні збройні формування на Донбасі. Відреагувати на сьогоднішню атаку бойовиків закликала і президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Як відомо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Зокрема, під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

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