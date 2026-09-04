Apple меняет Mac навсегда: Siri становится чатботом, Intel списывают
Apple раскрыла подробности macOS 27 Golden Gate - следующего большого обновления для компьютеров Mac. Новая система может быть выпущена уже 14 сентября, сразу после традиционной осенней презентации компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.
Революция Siri AI и глубокая интеграция Apple Intelligence
Главный акцент в macOS 27 разработчики сделали на ИИ.
Так, голосовой ассистент Siri превратился в полноценный разговорный МИ-чатбот, способный вести естественный диалог, распознавать контекст на экране и выполнять сложные задачи внутри системных приложений.
Главные возможности нового Siri AI:
Отдельное приложение: Siri получила собственное приложение с сохранением истории диалогов, которое синхронизируется через iCloud между всеми устройствами Apple.
Персональный контекст: ассистент может анализировать данные в почте, сообщениях, заметках, фотографиях и картах, чтобы находить нужную информацию по запросу пользователя.
Visual Intelligence: функция впервые появилась на Mac, позволяя Siri распознавать выделенные изображения, документы, текстовые фрагменты и файл на экране.
Интеграция со Spotlight: пользователи могут задавать вопросы прямо в поисковой строке и получать развернутые ИИ-ответы без открытия браузера.
Инструменты для текста (Writing Tools): искусственный интеллект помогает генерировать текст, переписывать черновики, изменять тон высказываний и адаптировать стиль под конкретного адресата.
Также в системе появились
- автоматическое наименование файлов и папок на основе их содержимого,
- системное вычитывание текстов,
- улучшена диктовка с форматированием и знаками препинания.
Обновление стандартных приложений
ШИ охватил почти все базовые программы macOS 27
Safari получил функцию Automatic Tab Topics для автоматического группирования вкладок по темам, а также инструмент Notify Me, следящий за изменениями на страницах (например, извещает о появлении товара налицо или снижения цены).
Кроме того, пользователи могут создавать собственные расширения для браузера, просто описав их в тексте.
Messages и Mail получили функцию Personalized Smart Reply, предлагающую ответы с учетом вашего личного стиля общения. Почта получила ускоренный поиск и улучшенную индексацию.
Photos: добавлен инструмент Spatial Reframing для автоматического изменения композиции кадров, инструмент Extend для дорисовки границ изображения и расширенный инструмент Clean Up для удаления нежелательных объектов.
Shortcuts (Команды): позволяет создавать сложные автоматизации с помощью простых текстовых инструкций.
Passwords, Weather и Notes: приложение паролей теперь может самостоятельно находить вытекшие или слабые пароли и менять их на сайтах.
Погода получила детальный 10-дневный прогноз с графиками ветра и осадков, а в Заметках появились инструменты для рисования и поддержка Markdown.
Гейминг на новом уровне
Выход macOS 27 сопровождается запуском Game Porting Toolkit 4, что существенно улучшает запуск и адаптацию Windows-игр на компьютерах с чипами Apple silicon.
На MacBook Pro с чипом M4 Pro частота кадров у GTA V выросла со 106 fps до 176 fps, а у Red Dead Redemption 2 - с 60 fps до 75 fps . Это доказывает, что главным барьером для Mac-гейминга была именно программная оптимизация, которую Apple активно усовершенствует.
Изменения в дизайне и производительности
Apple отказалась от кардинальных визуальных экспериментов, сосредоточившись на шлифовании интерфейса Liquid Glass:
- Добавлена настройка прозрачности элементов интерфейса в Системных параметрах.
- Повышена контрастность и читабельность текста в окнах и меню.
- Улучшена функция iPhone Mirroring (теперь поддерживается изменение размера окон, доступ к Control Center и воспроизведение DRM-защищенного видео).
- Ускорен запуск приложений, работа AirDrop, индексация Spotlight и поддержка внешних мониторов (в том числе режимов 5K при 120 Гц).
Окончательный конец эры Intel и системные требования
macOS 27 Golden Gate стала поворотным моментом в истории компании - это первая версия macOS, которая полностью прекращает поддержку компьютеров Mac на процессорах Intel.
Список совместимых устройств:
- MacBook Neo (A18 Pro, 2026)
- MacBook Air (на чипах Apple silicon, начиная с 2020 года)
- MacBook Pro (на чипах Apple silicon, начиная с 2020 года)
- iMac (с 2021 года)
- Mac mini (с 2020 года)
- Mac Studio (с 2022 года)
- Mac Pro (с 2023 года)
Кроме этого, macOS 27 будет последней версией с поддержкой Rosetta 2 - технологии трансляции, позволявшей запускать старые Intel-приложения на чипах Apple silicon.
В следующей macOS 28 такие программы перестанут работать. Также в этой версии Apple постепенно выводит из системы нативную поддержку воспроизведения DVD-дисков.
Требования для Siri AI
Хотя все поддерживаемые Mac способны работать с базовыми функциями Apple Intelligence, самые сложные локальные ИИ-модели, продвинутая диктовка и внятные голоса Siri потребуют наличия процессора M3 или более нового и не менее 12 ГБ объединенной памяти.