Apple меняет Mac навсегда: Siri становится чатботом, Intel списывают

Apple раскрыла подробности macOS 27 Golden Gate - следующего большого обновления для компьютеров Mac. Новая система может быть выпущена уже 14 сентября, сразу после традиционной осенней презентации компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacWorld .

Революция Siri AI и глубокая интеграция Apple Intelligence

Главный акцент в macOS 27 разработчики сделали на ИИ.

Так, голосовой ассистент Siri превратился в полноценный разговорный МИ-чатбот, способный вести естественный диалог, распознавать контекст на экране и выполнять сложные задачи внутри системных приложений.

Главные возможности нового Siri AI:

Отдельное приложение: Siri получила собственное приложение с сохранением истории диалогов, которое синхронизируется через iCloud между всеми устройствами Apple.

Персональный контекст: ассистент может анализировать данные в почте, сообщениях, заметках, фотографиях и картах, чтобы находить нужную информацию по запросу пользователя.

Visual Intelligence: функция впервые появилась на Mac, позволяя Siri распознавать выделенные изображения, документы, текстовые фрагменты и файл на экране.

Интеграция со Spotlight: пользователи могут задавать вопросы прямо в поисковой строке и получать развернутые ИИ-ответы без открытия браузера.

Инструменты для текста (Writing Tools): искусственный интеллект помогает генерировать текст, переписывать черновики, изменять тон высказываний и адаптировать стиль под конкретного адресата.

Также в системе появились

автоматическое наименование файлов и папок на основе их содержимого,

системное вычитывание текстов,

улучшена диктовка с форматированием и знаками препинания.

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Обновление стандартных приложений

ШИ охватил почти все базовые программы macOS 27

Safari получил функцию Automatic Tab Topics для автоматического группирования вкладок по темам, а также инструмент Notify Me, следящий за изменениями на страницах (например, извещает о появлении товара налицо или снижения цены).

Кроме того, пользователи могут создавать собственные расширения для браузера, просто описав их в тексте.

Messages и Mail получили функцию Personalized Smart Reply, предлагающую ответы с учетом вашего личного стиля общения. Почта получила ускоренный поиск и улучшенную индексацию.

Photos: добавлен инструмент Spatial Reframing для автоматического изменения композиции кадров, инструмент Extend для дорисовки границ изображения и расширенный инструмент Clean Up для удаления нежелательных объектов.

Shortcuts (Команды): позволяет создавать сложные автоматизации с помощью простых текстовых инструкций.

Passwords, Weather и Notes: приложение паролей теперь может самостоятельно находить вытекшие или слабые пароли и менять их на сайтах.

Погода получила детальный 10-дневный прогноз с графиками ветра и осадков, а в Заметках появились инструменты для рисования и поддержка Markdown.

Гейминг на новом уровне

Выход macOS 27 сопровождается запуском Game Porting Toolkit 4, что существенно улучшает запуск и адаптацию Windows-игр на компьютерах с чипами Apple silicon.

На MacBook Pro с чипом M4 Pro частота кадров у GTA V выросла со 106 fps до 176 fps, а у Red Dead Redemption 2 - с 60 fps до 75 fps . Это доказывает, что главным барьером для Mac-гейминга была именно программная оптимизация, которую Apple активно усовершенствует.

Изменения в дизайне и производительности

Apple отказалась от кардинальных визуальных экспериментов, сосредоточившись на шлифовании интерфейса Liquid Glass:

Добавлена настройка прозрачности элементов интерфейса в Системных параметрах.

настройка прозрачности элементов интерфейса в Системных параметрах. Повышена контрастность и читабельность текста в окнах и меню.

контрастность и читабельность текста в окнах и меню. Улучшена функция iPhone Mirroring (теперь поддерживается изменение размера окон, доступ к Control Center и воспроизведение DRM-защищенного видео).

функция iPhone Mirroring (теперь поддерживается изменение размера окон, доступ к Control Center и воспроизведение DRM-защищенного видео). Ускорен запуск приложений, работа AirDrop, индексация Spotlight и поддержка внешних мониторов (в том числе режимов 5K при 120 Гц).

Окончательный конец эры Intel и системные требования

macOS 27 Golden Gate стала поворотным моментом в истории компании - это первая версия macOS, которая полностью прекращает поддержку компьютеров Mac на процессорах Intel.

Список совместимых устройств:

MacBook Neo (A18 Pro, 2026)

MacBook Air (на чипах Apple silicon, начиная с 2020 года)

MacBook Pro (на чипах Apple silicon, начиная с 2020 года)

iMac (с 2021 года)

Mac mini (с 2020 года)

Mac Studio (с 2022 года)

Mac Pro (с 2023 года)

Кроме этого, macOS 27 будет последней версией с поддержкой Rosetta 2 - технологии трансляции, позволявшей запускать старые Intel-приложения на чипах Apple silicon.

В следующей macOS 28 такие программы перестанут работать. Также в этой версии Apple постепенно выводит из системы нативную поддержку воспроизведения DVD-дисков.

Требования для Siri AI

Хотя все поддерживаемые Mac способны работать с базовыми функциями Apple Intelligence, самые сложные локальные ИИ-модели, продвинутая диктовка и внятные голоса Siri потребуют наличия процессора M3 или более нового и не менее 12 ГБ объединенной памяти.