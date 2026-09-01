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Конец поддержки: Apple окончательно списала популярные MacBook

16:33 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие лэптопы больше не имеют сервисной поддержки?
aimg Ольга Завада
Конец поддержки: Apple окончательно списала популярные MacBook Apple прекратила поддержку трех MacBook на Intel (фото: Pexels)
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Apple официально перевела три модели ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air на процессорах Intel в категорию устаревших устройств. Разработчики Купертино полностью останавливают их обслуживание в сервисных центрах.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Какие модели утратили официальную поддержку?

В сентябре 2026 года в список полностью устаревших устройств попали три популярных ноутбука на базе процессоров Intel:

MacBook Pro 13 (2017) с двумя портами Thunderbolt 3: последняя поддерживаемая версия операционной системы - macOS Ventura (2022 год).

MacBook Air (2018) с экраном Retina: первый в линейке Air с сенсором Touch ID, уменьшенными рамками и Retina-дисплеем. Ноутбук поддерживает ОС только в macOS Sonoma.

MacBook Pro 13 (2018) с четырьмя портами Thunderbolt 3 оснащался экраном с технологией True Tone и обновленной клавиатурой "бабочка" 3-го поколения. Максимально доступная ОС - macOS Sequoia.

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Градация статусов и исключения для аккумуляторов

По правилам Apple продукт получает статус "винтажного" (vintage), если с момента прекращения его официальных продаж прошло от 5 до 7 лет. В этот период компания продолжает сервисное обслуживание при наличии деталей на складах.

После пересечения 7-летнего рубежа устройство признается "устаревшим" (obsolete).

Что происходит?

Прекращение выпуска деталей: Apple полностью останавливает производство и поставку оригинальных запчастей.

Аппаратный ремонт не производится: фирменные и авторизованные сервисы отказывают в восстановлении устройства.

Льготная замена батарей не производится: единственным исключением остается программа замены аккумуляторов, которая действует до 10 лет с момента снятия ноутбука с продаж (при наличии батарей на складе).

Специалисты Купертино отмечают, что из-за высокой стоимости компонентов ремонт этих моделей в посторонних сервисах в 2026 году часто экономически нецелесообразным, поэтому владельцам устаревшей техники Apple советуют позаботиться об обновлении.

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