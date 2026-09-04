Из-за ночной атаки РФ под Киевом загорелись склады

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Ночью против 4 сентября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку Киевской области. В результате удара пострадали складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Борщаговского сельского головы Александра Медведя.

По словам чиновника, этой ночью зафиксировали попадание по складским помещениям в Софиевской Борщаговке. Враг продолжает атаковать и уничтожать гражданскую инфраструктуру. На месте работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий удара. Чиновник призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь атаки не прекращаются.