Из-за ночной атаки РФ под Киевом загорелись склады
Ночью против 4 сентября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку Киевской области. В результате удара пострадали складские помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Борщаговского сельского головы Александра Медведя.
По словам чиновника, этой ночью зафиксировали попадание по складским помещениям в Софиевской Борщаговке. Враг продолжает атаковать и уничтожать гражданскую инфраструктуру.
На месте работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий удара.
Чиновник призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь атаки не прекращаются.
Напомним, во время массированной атаки 5 августа в Софиевской Борщаговке горело логистическое предприятие , а всего в ту ночь на Киевщине погибли 14 человек и еще около 30 получили ранения.