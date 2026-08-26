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Компактный гигант: Apple представила новый Mac Mini на процессоре M6

10:52 26.08.2026 Ср
2 мин
Новый компьютер получил мощное ускорение для ИИ-задач и обновленные процессоры
aimg Ольга Завада
Компактный гигант: Apple представила новый Mac Mini на процессоре M6 Новая эра ПК от Apple (фото: Pexels)
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Apple официально выпустила новое поколение настольных ПК Mac Mini на основе новейших процессоров M6 и M5 Pro. Устройства получили существенный прирост скорости и предназначены для локального запуска сложных ИИ-агентов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Характеристики и возможности базового Mac Mini с чипом M6

Базовая версия ПК работает на процессоре M6, который получил 12-ядерный центральный и 12-ядерный графический процессоры (против 10 ядер модели M4).

Разработчики отмечают, что производительность ПК в задачах искусственного интеллекта выросла в 4 раза, а скорость накопителя и графики - вдвое по сравнению с версией M4.

Устройство оснащено двойным 16-ядерным нейронным движителем Neural Engine и пропускной способностью памяти до 170 ГБ/с.

Параметры базовой конфигурации:

  • Оперативная память: 16 ГБ (с возможностью расширения до 32 ГБ)
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Стартовая цена: 899 долларов

Профессиональная версия на чипе M5 Pro

Для сложных рабочих задач Apple выпустила конфигурацию с процессором M5 Pro. В базовой модификации чип имеет 15 ядер CPU и 16 ядер GPU, а в максимальной - 18 ядер CPU и 20 ядер GPU .

Эта версия поддерживает до 64 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/сек. Модель с накопителем 512 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти стоит от 1699 долларов.

Компактный гигант: Apple представила новый Mac Mini на процессоре M6Новый Mac mini с процессорами M6 и M5 Pro поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также Ethernet со скоростью 2,5 Гб для более быстрого проводного подключения; можно также настроить подключение со скоростью 10 Гб (скриншот: Apple)

Читайте больше: Монстры для ИИ: Apple выпустила чип M5 Ultra и первый 2-нм процессор M6

Беспроводные модули, macOS 27 и линейка Mac Studio

Оба ПК получили поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также сетевой порт 2.5Gb Ethernet с возможностью опционального обновления до 10 Gb.

Версия с M6 имеет 3 порта Thunderbolt 4, тогда как модель M5 Pro оснащена более быстрыми интерфейсами Thunderbolt 5.

Устройства работают под управлением новой операционной системы MacOS 27 с интегрированными функциями Siri AI.

Новые Mac Mini обрели популярность среди технологических энтузиастов благодаря способности запускать локальные ИИ-агенты, такие как OpenClaw или Hermes.

Кроме того, компания представила и новые рабочие станции Mac Studio на чипах M5 Max и M5 Ultra по цене от 2499 до 5499 долларов соответственно.

Предварительные заказы уже открыты, а официальные поставки и появление новинок в магазинах начнутся после 22 сентября.

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