Компактный гигант: Apple представила новый Mac Mini на процессоре M6

Apple официально выпустила новое поколение настольных ПК Mac Mini на основе новейших процессоров M6 и M5 Pro. Устройства получили существенный прирост скорости и предназначены для локального запуска сложных ИИ-агентов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Характеристики и возможности базового Mac Mini с чипом M6

Базовая версия ПК работает на процессоре M6, который получил 12-ядерный центральный и 12-ядерный графический процессоры (против 10 ядер модели M4).

Разработчики отмечают, что производительность ПК в задачах искусственного интеллекта выросла в 4 раза, а скорость накопителя и графики - вдвое по сравнению с версией M4.

Устройство оснащено двойным 16-ядерным нейронным движителем Neural Engine и пропускной способностью памяти до 170 ГБ/с.

Параметры базовой конфигурации:

Оперативная память : 16 ГБ (с возможностью расширения до 32 ГБ)

: 16 ГБ (с возможностью расширения до 32 ГБ) Накопитель : 256 ГБ

: 256 ГБ Стартовая цена: 899 долларов

Профессиональная версия на чипе M5 Pro

Для сложных рабочих задач Apple выпустила конфигурацию с процессором M5 Pro. В базовой модификации чип имеет 15 ядер CPU и 16 ядер GPU, а в максимальной - 18 ядер CPU и 20 ядер GPU .

Эта версия поддерживает до 64 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/сек. Модель с накопителем 512 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти стоит от 1699 долларов.

Новый Mac mini с процессорами M6 и M5 Pro поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также Ethernet со скоростью 2,5 Гб для более быстрого проводного подключения; можно также настроить подключение со скоростью 10 Гб (скриншот: Apple)

Беспроводные модули, macOS 27 и линейка Mac Studio

Оба ПК получили поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также сетевой порт 2.5Gb Ethernet с возможностью опционального обновления до 10 Gb.

Версия с M6 имеет 3 порта Thunderbolt 4, тогда как модель M5 Pro оснащена более быстрыми интерфейсами Thunderbolt 5.

Устройства работают под управлением новой операционной системы MacOS 27 с интегрированными функциями Siri AI.

Новые Mac Mini обрели популярность среди технологических энтузиастов благодаря способности запускать локальные ИИ-агенты, такие как OpenClaw или Hermes.

Кроме того, компания представила и новые рабочие станции Mac Studio на чипах M5 Max и M5 Ultra по цене от 2499 до 5499 долларов соответственно.

Предварительные заказы уже открыты, а официальные поставки и появление новинок в магазинах начнутся после 22 сентября.