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Главная » Бизнес » Tech

Не только новый iPhone: Apple готовит AirPods 5 и первый OLED iPad mini

13:09 01.09.2026 Вт
2 мин
Что известно об обновлениях и ценах?
aimg Ольга Завада
Не только новый iPhone: Apple готовит AirPods 5 и первый OLED iPad mini Осенний релиз Apple будет поражать разнообразием (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Осенний сезон Apple не ограничится новыми iPhone и Apple Watch. Уже 9 сентября компания может представить AirPods 5, а в октябре ожидается iPad mini 8 - первый в линейке планшет с OLED-дисплеем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Что изменят в AirPods 5?

Премьера пятого поколения базовых AirPods состоится 9 сентября вместе с презентацией iPhone 18. Предзаказ на устройство откроется в день анонса, а фактические продажи в магазинах начнутся ориентировочно 18 сентября.

Как и в случае с предыдущим поколением, Apple выпустит две модификации наушников:

  • базовую модель без активного шумопоглощения;
  • версия с поддержкой системы активного шумопоглощения (ANC).

Наушники получат обновленные микрофоны и акустические элементы, взятые из линейки Pro. Разработчики убеждены, что это улучшит четкость передачи голоса во время вызова и точность распознавания команд голосовым помощником Siri.

Также прогнозируется появление поддержки протокола Bluetooth LE Audio и нового аудиочипа H3.

Несмотря на всеобщее повышение цен на рынке электроники из-за подорожания памяти, стоимость AirPods 5 должна остаться на уровне 129 долларов за базовую версию и 179 долларов за модель с шумопоглощением.

При этом выпуск AirPods Pro с камерами и ИИ-алгоритмами ожидается не раньше 2027 года .

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Первый iPad mini с OLED-дисплеем

Второй важной новостью осени станет релиз iPad mini 8, запланированный на октябрь. По данным Марка Гурмана, анонс устройства может пройти в формате официального прессрелиза без проведения отдельной презентации.

Производство новых дисплейных панелей для планшета уже приступила к Samsung Display.

Главные технические изменения охватывают:

OLED-дисплей, обеспечивающий более высокую контрастность, расширенный цветовой охват и меньшее энергопотребление. Благодаря уменьшению рамок вокруг экрана диагональ дисплея может немного увеличиться.

Процессор A19 Pro: планшет "перепрыгнет" из чипа A17 Pro сразу на процессор A19 Pro (используется в iPhone Air).

Модуль Wi-Fi 7: обновление беспроводных стандартов для ускорения передачи данных.

Из-за существенного апгрейда дисплея, процессора и беспроводных модулей стартовая стоимость iPad mini 8 может превысить нынешний ценник в 499 долларов.

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