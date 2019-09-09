Apple презентує новий iPhone: що відомо

Фото: Apple презентує новий iPhone (flickr.com/Andy)

На презентації Apple покажуть три моделі iPhone

Американська компанія Apple на презентації 10 вересня в Купертіно представить новий iPhone. РБК-Україна розбиралася, що відомо про новинки Apple, які прийдуть на зміну iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, за добу до презентації.

Оновлений бюджетний iPhone завтра не покажуть

За кілька днів до презентації стало відомо, що бюджетний iPhone планують випустити лише навесні наступного року. Очікується, що наступник бестселера iPhone SE отримає дизайн 4,7-дюймового iPhone 8, флагманську начинку, але буде мати більш дешевий рідкокристалічний дисплей.

Apple готує масштабне оновлення своєї продукції

Крім нових моделей смартфонів Pro iPhones від Apple, які покажуть 10 вересня, в найближчі кілька місяців планується запуск у продаж оновлених MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods. MacBook Pro має стати найбільшим лептопом в лінійці з діагоналлю 16 дюймів. Також збільшиться екран самого бюджетного iPad - з 9,7 до 10,2 дюйма.

Що стосується AirPods, то нові моделі стануть водонепроникними і отримають функції активного шумозаглушення. В Apple Watch планують лише оновити програмне забезпечення і додати нові корпуси.

У мережу злили зображення iPhone 11 зсередини

Перші опубліковані зображення внутрішньої частини підтвердили, що гаджети iPhone 11 Pro або Pro Max отримають батарею рекордної ємності. Крім того, через конструктивні особливості камера стала займати значно більше місця, ніж в попередніх моделях.

Фото: iPhone 11 зсередини (wccftech.com)

iPhone 11 отримає дисплей як у головного конкурента

Профільний ресурс 9to5mac повідомив, що новий iPhone 11 буде обладнаний таким же дисплеєм, які встановлені на смартфонах Samsung Note 10. Apple вже давно використовувала дисплеї виробництва Samsung, проте це перший випадок, коли iPhone буде мати ідентичний екран, як і у головного конкурента з Південної Кореї.

Нові iPhone вийдуть зі зміненим дизайном

Apple вирішила відійти від звичного маркування на корпусі і представить смартфони без напису "iPhone". В Купертіно вирішили, що iPhone давно увійшов у категорію добре відомих продуктів, тому напису не буде, а задня скляна панель буде матовою.

Також стало відомо, що один з нових iPhone буде доступний в абсолютно новому темно-зеленому кольорі. Лицьові панелі практично не будуть відрізнятися від торішніх моделей. А ємність флеш-пам'яті нових смартфонів складе 64 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ.

Apple остаточно визначилася з назвою нових iPhone

За місяць до презентації стало відомо, що наступники iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r. Враховуючи, що X в назві нинішніх моделей - це цифра 10 (читається iPhone Ten), нові iPhone будуть використовувати наступний порядковий номер, але без позначення римською цифрою.

Тоді ж з'явилася інсайдерська інформація про характеристики серії iPhone 11. Зокрема, дві старші моделі отримають екрани OLED діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма, а також потрійні камери в квадратному блоці. Молодшій моделі дістанеться ЖК-екран діагоналлю 6,1 дюйма.

Новий iPhone буде підтримувати стилус

Як повідомив Business Insider, нові iPhone, які вийдуть у вересні, будуть підтримувати стилуси Apple Pencil. Стилус від американської компанії був представлений ще в 2015 році, коли Apple випустила першу лінійку iPad Pro. Тоді ж, на початку серпня з'явилася перша інформація про те, що новинки отримають збільшений акумулятор, проте ціни залишаться на рівні торішніх моделей.

iPhone 11 отримає новітній процесор

Наступна порція новин про майбутнє флагмані від Apple надійшла в травні. Тоді ж авторитетне агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що наступники iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR отримають новий процесор, який виробляє компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

У тому ж місяці Apple зняла з виробництва iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus, так як вони "технічно і морально застаріли". Крім того, Apple відзвітувала, що в I кварталі 2019 отримала на 5% менше доходів, ніж минулого року, а виручка від продажу iPhone скоротилася на 5 млрд доларів

Перші зображення iPhone 11

Вже в кінці березня профільний портал Slashleaks опублікував перші креслення майбутнього смартфона. Тоді ж вперше підтвердилася інформація про те, що iPhone 11 нового покоління оснастять потрійним модулем камери, який буде поміщений в квадратну рамку разом зі спалахом.

Фото: креслення iPhone XI (slashleaks)

На березневій презентації Apple показала нові iPad

Півроку тому на березневій презентації Apple представила нові Air iPad і iPad mini з підтримкою Apple Pencil першого покоління. Оновлений iPad Air випускається в ультратонкому корпусі з 10,5-дюймовим дисплеєм і продуктивним чіпом Apple A12 Bionic, а також з поліпшеним дисплеєм.

iPad mini зберіг 7,9-дюймовий екран, але оснащений системою A12 (в неї входить 64-бітний 6-ядерний ARM-мікропроцесор). Також планшет обладнано дисплеєм Retina з True Tone.