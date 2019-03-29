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Опубліковано перші креслення iPhone XI

Новини » Телеком & IT    29.03.2019 - 13:49
Опубліковано перші креслення iPhone XI
Ілюстративне фото (apple.com)

Перші креслення iPhone XI говорять про наявність потрійного модуля камери

У мережі опубліковано перші креслення майбутнього флагмана iPhone XI. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний портал Slashleaks.

Згідно з опублікованим зображенням, iPhone XI нового покоління оснастять потрійним модулем основної камери, який помістять в квадратну рамку разом зі спалахом. Сам смартфон буде аналогічної з попередніми моделями форми з округленими краями.

У той же час на даний момент поки немає офіційних даних про зовнішній вигляд iPhone XI. Однак нові креслення підтверджують дані попередніх витоків.

Опубліковано перші креслення iPhone XI

Фото: креслення iPhone XI (slashleaks)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple представить три моделі iPhone в 2019 році. Серед нововведень, які готує Apple, - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі і подвійні камери для двох інших.

Крім того, вже в 2020 році Apple може відмовитися від моделі з LCD-екраном і повністю перейде на оснащення iPhone дисплеями з технологією органічних світлодіодів (OLED). Зокрема, ці дисплеї мають більш високу контрастність у порівнянні з більш дешевими рідкокристалічними екранами.

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