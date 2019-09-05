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Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм

Новини » Телеком & IT    05.09.2019 - 16:16
Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Функція може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року

Apple працює над технологією подекранного сканера відбитків пальців, ця функція може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Touch ID під дисплеєм вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників, і може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року.

"Постачальники змогли інтегрувати технологію в iPhone, однак компанії поки не вдалося налагодити її масове виробництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на початку серпня схожим прогнозом поділився аналітик Мін-Чі Куо. Проте він запевняє, що Apple не зможе оснастити iPhone 2020 року подекранний Touch ID. Протягом наступних 17 місяців Apple має намір вирішити безліч технічних проблем, щоб надати користувачам пристрої більш високого рівня.

Нагадаємо, компанія Apple планує навесні наступного року випустити дешевий iPhone, щоб завоювати покупців на ринках та завоювати позиції в Китаї. Нова модель стане першим недорогим смартфоном Apple з моменту запуску iPhone SE в 2016 році, який продавався за 399 доларів. Назва і ціна нової моделі ще не визначена.

Як повідомляло РБК-Україна, Apple представить три моделі iPhone, які замінять iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Зазначалося, що нові моделі будуть підтримувати функцію 5G.

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