Apple оновила дизайн корпусу iPhone 11

Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

В Apple вважають, що iPhone давно став добре відомим продуктом і не потребує логотипу

Компанія Apple прибрала напис "iPhone" з корпусів нових смартфонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс.

Як повідомляється, в Apple вважають, що iPhone давно увійшов у категорію добре відомих продуктів, тому назву можна прибрати заради більш мінімалістичного дизайну.

Так, скляна задня панель буде мати матовий зовнішній вигляд і напис "iPhone" приберуть із задньої панелі смартфонів.

Також один із нових iPhone буде доступний в абсолютно новому темно-зеленому кольорі. По дизайну лицьових панелей нові смартфони практично не будуть відрізнятися від торішніх моделей. Ємність флеш-пам'яті нових смартфонів складе 64 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ.

Нагадаємо, нові iPhone, що йдуть на зміну нинішнім моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r. Також вже відбулося бета-тестування кредитної карти Apple Card. Тепер новий iPhone отримає приставку Pro до назви. Враховуючи, що X у назві нинішніх моделей - це цифра 10 (читається iPhone Ten), тож нові iPhone будуть використовувати наступний порядковий номер.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2019 року з'являться нові флагмани iPhone, які будуть підтримувати Apple Pencil.