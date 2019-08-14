Стало відомо, як будуть називатися нові iPhone

Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Вже відбулося бета-тестування кредитної карти Apple Card

Нові iPhone, що йдуть на зміну нинішнім моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс.

Як повідомляється, вже відбулося бета-тестування кредитної карти Apple Card. Тепер новий iPhone отримає приставку до назви Pro. Враховуючи, що X в назві нинішніх моделей - це цифра 10 (читається iPhone Ten), тому нові iPhone будуть використовувати наступний порядковий номер.

За попередніми даними, дві старші моделі отримають екрани OLED діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма, а також потрійні камери в квадратному блоці. Молодшої моделі дістанеться ЖК-екран діагоналлю 6,1 дюйма і здвоєна камера в тому ж квадратному блоці.

Анонс нових iPhone очікується в наступному місяці. За попередніми даними, Apple проведе презентацію 10 вересня, відкривши передзамовлення в п'ятницю, 13 вересня.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2019 року з'являться нові флагмани iPhone, які будуть підтримувати Apple Pencil.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple і банк Goldman Sachs ведуть переговори про спільний проект з випуску нової кредитної карти.