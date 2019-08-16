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Новий iPhone 11 отримає екран як у головного конкурента

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 10:41
Новий iPhone 11 отримає екран як у головного конкурента
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Вперше iPhone отримає аналогічний дисплей з флагманами Samsung

Новий iPhone 11 буде обладнаний таким же дисплеєм, які встановлені на смартфонах Samsung Note 10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5mac.

В попередніх моделях iPhone X і iPhone Xs використовувався екран LT2. В новому флагмані від Apple буде M9. Такий же дисплей використовувався у флагманських моделях Samsung Note 10.

Apple вже давно використовувала дисплеї вироблені Samsung, проте це перший випадок, коли iPhone буде мати ідентичний екран, як і флагманські моделі свого головного конкурента на ринку.

Нові моделі iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max вийдуть вже у вересні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що новий iPhone буде мати оновлений дизайн. З корпусу смартфона напис пропаде "iPhone". На думку розробників їх продукт став добре відомим і не потребує логотипі.

Також нові моделі iPhone отримають підтримку стилуса Apple Pencil. Стилус Apple був представлений ще в 2015 році, однак до этогофункцию підтримували тільки новітні iPad Pro, а також iPad Air або mini.

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