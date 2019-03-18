ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple представила нові iPad mini і iPad Air

Новини » Hi-tech    18.03.2019 - 16:46
Apple представила нові iPad mini і iPad Air
Ілюстративне фото (flickr.com Andy)

Модель iPad mini з 64 Гб пам'яті обійдеться покупцям в 399 доларів

Компанія Apple представила у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія) нові Air iPad і iPad mini, які підтримують стилус Apple Pencil першого покоління. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Планшет iPad Air буде випускатися в оновленому дизайні - ультратонкому корпусі з 10,5-дюймовим дисплеєм і чіпом Apple A12 Bionic, який забезпечить підвищення продуктивності гаджета на 70% і в два рази збільшить його графічні можливості. Також покращений дисплей Retina з технологією True Tone (змінює температуру екрану залежно від зовнішньої освітленості), яким буде оснащений новий iPad Air, буде збільшено майже на 20%, розповіли в Apple.

iPad mini збереже 7,9-дюймовий екран, але буде оснащений системою A12 (в неї входить 64-бітний 6-ядерний ARM-мікропроцесор). Також планшет буде обладнаний дисплеєм Retina з True Tone.

 
Фото: нові iPad mini і iPad Air (apple.com)

"Завдяки підтримці Apple Pencil першого покоління новий iPad mini - це ідеальний ноутбук, який можна взяти з собою, щоб робити начерки і записувати думки на ходу", - відзначили в компанії.

iPad Air виробник запропонує в двох варіантах - з пам'яттю об'ємом 64 Гб та 256 Гб. Модель iPad mini з 64 Гб пам'яті обійдеться покупцям в 399 доларів. У конфігурації Wi-Fi + Cellular (підтримує крім стандартної мережі Wi-Fi 3G та 4G) - 529 доларів. Вартість нових iPad Air стартує з 499 доларів, ціна моделі Wi-Fi + Cellular буде дорівнювати 629 доларів.

Замовити нові гаджети покупці з Австралії, Канади, Фінляндії, Люксембургу, Нової Зеландії, ОАЕ, Великобританії, США та країн ЄС вже можуть на офіційному сайті Apple і в додатку Apple Store. В інших країнах нові гаджети будуть доступні для замовлення починаючи з наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Apple відновлює продажу старої моделі iPhone X у вигляді відновлених пристроїв. Також американська компанія Apple вирішила знизити ціни на деякі флагманські моделі iPhone.

Apple в березні представить новий відеосервіс, - Reuters Стала відома дата презентації нових Apple iPad і iOS 13
Новини України Appleпланшет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся