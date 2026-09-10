Apple підвищила ціни на iPhone 17 та iPhone Air: скільки тепер коштують старі моделі

Після презентації нових флагманів iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Duo компанія Apple несподівано підвищила офіційні ціни на торішні моделі iPhone 17, iPhone 17e та iPhone Air.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на офіційний магазин Apple .

Чому Apple підвищила ціни на старіші пристрої?

Після виходу нових флагманів, ціни на які у максимальних конфігураціях перевищують 2000 доларів, Apple продовжує продавати торішні моделі без жодних технічних змін.

Передбачається, що вихід наступного покоління торішніх моделей заплановано лише на весну 2027 року.

Неприємним сюрпризом для покупців стало те, що цінники на всі три моделі торішньої лінійки в офіційному магазині Apple Store зросли від 100 до 300 доларів.

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iPhone 17: флагман подорожчав

Базова модель iPhone 17 додала у ціні 100 доларів для всіх варіантів накопичувача.

Вартість iPhone 17 в Apple Store:

версія на 256 ГБ коштує 899 доларів (+100 доларів);

версія на 512 ГБ коштує 1099 доларів (+100 доларів).

iPhone 17e: бюджетник зі старим екраном став дорожчим

Доступна модель iPhone 17e, яка зберігає застарілий OLED-дисплей із частотою оновлення 60 Гц та класичним вирізом, також здорожчала.

Вартість iPhone 17e в Apple Store:

версія на 256 ГБ коштує 699 доларів (+100 доларів);

версія на 512 ГБ коштує 899 доларів (+100 доларів).

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iPhone Air: рекордний стрибок для версії на 1 ТБ

Ультратонкий iPhone Air зазнав найбільшого підвищення вартості у топовій конфігурації.

Версії на 256 ГБ та 512 ГБ подорожчали на 100 доларів, тоді як модифікація з накопичувачем на 1 ТБ зросла одразу на 300 доларів.

Ціни на iPhone Air в Apple Store:

версія на 256 ГБ коштує 1099 доларів (+100 доларів);

версія на 512 ГБ коштує 1299 доларів (+100 доларів);

версія на 1 ТБ коштує 1699 доларів (+300 доларів).

Цікаво, що у сторонніх ритейлерів і на популярних маркетплейсах ці моделі поки можна знайти дешевше.