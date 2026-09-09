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Рекордные 45 часов автономности и новый чип: Apple показала iPhone 18 Pro

20:33 09.09.2026 Ср
2 мин
Apple официально представила свои топовые флагманы
aimg Ольга Завада
Рекордные 45 часов автономности и новый чип: Apple показала iPhone 18 Pro Apple раскрыла детали о флагманах iPhone 18 Pro (фото: Apple)
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Apple обновила свою классическую флагманскую линейку. Новые iPhone 18 Pro и Pro Max сосредоточились на фундаментальных улучшениях: производительности процессора, эффективности искусственного интеллекта, отводе тепла и автономности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Apple.

Процессор A20 Pro и обновленные цвета

"Сердцем" новых устройств стал процессор A20 Pro, созданный для быстрой обработки сложных локальных задач искусственного интеллекта:

Шестиядерный процессор - имеет два новых "суперядра", которые работают до 20% быстрее предыдущего поколения, и четыре энергоэффективных ядра;

Графика и ИИ - новый графический чип и обновленный нейронный ускоритель поддерживают вдвое более быстрые математические вычисления для алгоритмов ИИ с низкой задержкой;

Цветовая гамма - флагманы выйдут в четырех оттенках: Silver (серебристый), Deep Black (глубокий черный), Glacier (светло-голубой) и Burgundy (темно-вишневый).

Жидкое охлаждение и рекордный аккумулятор

Главным инженерным изменением стала полностью переработанная система терморегуляции.

В iPhone 18 Pro установили испарительную камеру следующего поколения, площадь которой втрое больше, чем у iPhone 17 Pro.

Внутри системы постоянно циркулирует деионизированная вода - это позволяет эффективно снимать тепло с процессора при высоких нагрузках.

Благодаря этому и энергоэффективности чипа A20 Pro, автономность устройств выросла до рекордных показателей:

  • iPhone 18 Pro обеспечивает до 36 часов работы от одного заряда;
  • iPhone 18 Pro Max демонстрирует впечатляющие 45 часов автономности.

Рекордные 45 часов автономности и новый чип: Apple показала iPhone 18 Pro

Революция Siri, топовая камера и новые цвета: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max удивят пользователей (скриншот: Apple)

Экспрессивная Siri и возможности iOS 27

Голосовой помощник Siri получил самую продвинутую локальную модель ИИ в истории Apple.

Теперь Siri может генерировать и редактировать тексты практически в любом поле ввода (например, быстро составить электронное письмо).

Голос помощника стал более естественным и экспрессивным - пользователи смогут настраивать темп и интонацию речи.

Для использования расширенных ИИ функций Siri будут действовать лимиты, однако подписчики большинства тарифных планов iCloud+ получат увеличенный доступ к новым возможностям.

Цены и конфигурации

Стоимость базовой модели iPhone 18 Pro с накопителем на 256 ГБ начинается от 1 199 долларов, тогда как версия Pro Max обойдется как минимум в 1 299 долларов.

Кроме того, в этом году Apple впервые добавила топовую конфигурацию с рекордным объемом памяти в 2 ТБ.

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