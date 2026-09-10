Старт продаж iPhone 18 в Украине: объявлены даты предзаказа и официального релиза
Стали известны даты выхода новых устройств Apple на украинском рынке. Официальные продажи линейки iPhone 18, смартчасов и наушников стартуют 25 сентября 2026 года.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отечественного ритейлера ТехноЇжак в Instagram .
График предзаказов и старт продаж
Покупатели в Украине смогут первыми купить флагманские смартфоны и сопутствующие гаджеты уже в конце сентября.
Основные даты для украинского рынка
18 сентября: открытие официальных предзаказов на новые устройства (за неделю до старта продаж);
25 сентября 2026: начало официальных продаж в магазинах.
Какие устройства поступят в продажу 25 сентября?
В первый день продаж украинским покупателям станут доступны следующие новинки:
- смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;
- смартчасы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4;
- Беспроводные наушники AirPods 5
Задержка складывающегося iPhone Duo
Первый складной смартфон компании - iPhone Duo - не поступит в продажу вместе с базовой линейкой.
Его релиз на украинском рынке задерживается: устройство появится в официальной продаже позже - в конце октября или начале ноября .
Что известно о ценах в Украине?
Официальные ценники на новинки для украинского рынка ритейлеры пока не объявили. Ожидается, что стоимость устройств в Украине будет близка к европейским ценам.