ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Старт продаж iPhone 18 в Украине: объявлены даты предзаказа и официального релиза

11:03 10.09.2026 Чт
2 мин
Покупатели смогут оформить предзаказ уже через несколько дней, но один из смартфонов придется подождать
aimg Ольга Завада
Старт продаж iPhone 18 в Украине: объявлены даты предзаказа и официального релиза Первый складной iPhone опоздает (скриншот: Apple)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Стали известны даты выхода новых устройств Apple на украинском рынке. Официальные продажи линейки iPhone 18, смартчасов и наушников стартуют 25 сентября 2026 года.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отечественного ритейлера ТехноЇжак в Instagram .

График предзаказов и старт продаж

Покупатели в Украине смогут первыми купить флагманские смартфоны и сопутствующие гаджеты уже в конце сентября.

Основные даты для украинского рынка

18 сентября: открытие официальных предзаказов на новые устройства (за неделю до старта продаж);

25 сентября 2026: начало официальных продаж в магазинах.

Какие устройства поступят в продажу 25 сентября?

В первый день продаж украинским покупателям станут доступны следующие новинки:

  • смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;
  • смартчасы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4;
  • Беспроводные наушники AirPods 5
Читайте больше: До 188 тысяч гривен: в Украине обнародовали цены на новые iPhone

Задержка складывающегося iPhone Duo

Первый складной смартфон компании - iPhone Duo - не поступит в продажу вместе с базовой линейкой.

Его релиз на украинском рынке задерживается: устройство появится в официальной продаже позже - в конце октября или начале ноября .

Что известно о ценах в Украине?

Официальные ценники на новинки для украинского рынка ритейлеры пока не объявили. Ожидается, что стоимость устройств в Украине будет близка к европейским ценам.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iPhone
Новости
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского