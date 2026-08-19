Apple накрыл масштабный сбой: пользователи потеряли доступ к iCloud и Find My

В работе облачных сервисов и системных приложений Apple произошел внезапный масштабный сбой, из-за которого пользователи временно лишились доступа к синхронизации данных и поиску устройств.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Какие услуги пострадали?

Сбой начался вечером 18 августа около 22.30 по киевскому времени. Пользователи устройств на iOS, iPadOS и macOS начали массово жаловаться на невозможность обновления данных в облачном хранилище и сбоях в стандартном софте.

Основной удар пришелся на следующие функции и дополнительные инструменты:

Синхронизация iCloud: полностью или частично остановился обмен данными для фотографий, списка контактов, календарей, почты iCloud Mail и облачных документов пакета iWork.

Навигационный сервис Find My: пользователи временно упустили возможность отслеживать геопозицию своих iPhone, iPad, Apple Watch или компьютеров Mac в режиме реального времени.

Игровая платформа Game Center: геймеры на устройствах Apple сталкивались с отказом системы сохранять достижения, турнирные таблицы и игровой прогресс между разными гаджетами.

Новостные сервисы: для издателей и разработчиков стали временно недоступными инструменты Apple News API и News Publisher.

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Последствия для разработчиков

Помимо потребительских функций, неполадки затронули специализированную среду для разработчиков. Сервис Xcode Cloud, отвечающий за автоматическую сборку, тестирование и развертывание приложений в облаке, прекратил функционировать около 22:59 по киевскому времени.

При этом фирменный магазин приложений App Store продолжал работать в штатном режиме - это позволило избежать проблем с загрузкой уже опубликованного софта.

По данным инженеров Apple, ликвидация последствий сбоя заняла чуть больше двух часов.

Все сервисы, включая iCloud, Find My, Game Center и Xcode Cloud, полностью возобновили работу в 00:38 по киевскому времени, после чего официальный статус всех систем сменили на "работают нормально".