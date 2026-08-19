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Apple накрив масштабний збій: користувачі втратили доступ до iCloud і Find My

10:03 19.08.2026 Ср
2 хв
Станом на цю мить збій ліквідовано
aimg Ольга Завада
Apple накрив масштабний збій: користувачі втратили доступ до iCloud і Find My Apple ліквідувала наслідки масштабного збою (фото: Pexels)
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У роботі хмарних сервісів та системних додатків Apple стався раптовий масштабний збій, через що користувачі тимчасово втратили доступ до синхронізації даних та пошуку пристроїв.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Які сервіси постраждали?

Збій розпочався увечері 18 серпня близько 22:30 за київським часом. Користувачі пристроїв на iOS, iPadOS та macOS почали масово скаржитися на неможливість оновити дані в хмарному сховищі та збої у стандартному софті.

Основний удар припав на такі функції та додаткові інструменти:

Синхронізація iCloud: повністю або частково зупинився обмін даними для фотографій, списку контактів, календарів, пошти iCloud Mail та хмарних документів пакета iWork.

Навігаційний сервіс Find My: користувачі тимчасово втратили можливість відстежувати геопозицію своїх iPhone, iPad, Apple Watch чи Mac у режимі реального часу.

Ігрова платформа Game Center: геймери на пристроях Apple стикалися з тим, що система відмовлялася зберігати досягнення, турнірні таблиці та ігровий прогрес між різними гаджетами.

Сервіси новин: для видавців та розробників стали тимчасово недоступними інструменти Apple News API та News Publisher.

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Наслідки для розробників

Крім споживчих функцій, неполадки зачепили спеціалізоване середовище для розробників. Сервіс Xcode Cloud, який відповідає за автоматичне збирання, тестування та розгортання додатків у хмарі, припинив функціонувати близько 22:59 за київським часом.

При цьому фірмовий магазин додатків App Store продовжував працювати у штатному режимі - це дозволило уникнути проблем із завантаженням уже опублікованого софту.

За даними інженерів Apple, ліквідація наслідків збою зайняла трохи більше двох годин.

Усі сервіси, включно з iCloud, Find My, Game Center та Xcode Cloud, повністю відновили роботу о 00:38 за київським часом, після чого офіційний статус усіх систем змінили на "працюють нормально".

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