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Фейковые фото становятся проблемой: iPhone научат доказывать подлинность снимков

14:16 11.08.2026 Вт
2 мин
Техногигант планирует привить пользователям ответственность за контент?
aimg Ольга Завада
Фейковые фото становятся проблемой: iPhone научат доказывать подлинность снимков Apple Reference Image будет доказывать подлинность фотографий (фото: Unsplash)
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Apple может добавить в iPhone новый способ подтверждать подлинность фотографий. Функция Apple Reference Image должна помогать определять, было ли изображение сделано камерой смартфона, а не создано или существенно изменено с помощью ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac.

Как будет работать Apple Reference Image?

В отличие от подходов с нанесением скрытых водяных знаков на сгенерированные картинки новая функция работает в обратном направлении - она проверяет подлинность снимка непосредственно через аппаратное обеспечение камеры.

Ключевые особенности работы технологии

Специальный режим камеры - для возможности дальнейшей аутентификации фотографию нужно снять в режиме Reference Mode в приложении камеры.

Аппаратные метаданные - во время съемки в файл добавляются уникальные сигнатуры сенсора камеры и временные метки.

Облачная верификация через PCC - для подтверждения оригинальности данные посылаются в защищенную систему Private Cloud Compute, где изображению присваивается уникальный идентификатор.

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Конфиденциальность и передача данных

Apple реализует систему аутентификации с акцентом на конфиденциальность пользователей.

Как это выглядит:

Защита оригинального фото - во время проверки компания получает только технические хэши и данные сенсоров, а не самое оригинальное изображение.

Локальная проверка при распространении - когда пользователь отправляет подтвержденное фото через стандартные сервисы обмена, устройство получателя проверяет статус подлинности локально, не уведомляя компанию о том, какие именно снимки просматриваются.

Передача через USB - в систему добавлена опция Transfer with Provenance для сохранения данных о происхождении при копировании файлов на Mac или ПК.

Контроль за компрометацией - если системе станет известно о взломе или манипуляциях с конкретным сенсором камеры, ранее выданные сертификаты подлинности для этого устройства могут быть отозваны.

Поскольку функция находится на стадии внутреннего бета-тестирования , она может быть изменена или интегрирована в финальный релиз обновления ОС позже.

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