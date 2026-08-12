Скриншоты на Mac "съедают" память: 7 функций, которые это исправят

Стандартный скриншот на Mac скрывает гораздо больше возможностей, чем кажется. Встроенная утилита MacOS позволяет записывать экран и настраивать результат без дополнительных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker .

Оптимизация сохранения и очистки рабочего стола

По умолчанию macOS сохраняет все снимки на рабочем столе, что быстро приводит к загрузке файлов.

Для оптимизации работы разработчики предлагают следующие решения:

Сохранение в буфер обмена: комбинация Command-Control-Shift-3 делает снимок всего экрана, а Command-Control-Shift-4 - выделенной области. Изображение сразу копируется в буфер для вставки в любое приложение без сохранения файла на диск.

Изменение папки сохранения: с помощью комбинации Command-Shift-5 в меню "Опции" можно выбрать любую другую папку вместо рабочего стола.

Выключение теней окон: при съемке отдельного окна (Command-Shift-4, затем пробел) удерживание клавиши Option при клике удаляет стандартную тень macOS.

Чтобы отключить тени навсегда, используется команда в Терминале: defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true; killall SystemUIServer.

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Панель управления и экономия памяти

Комбинация Command-Shift-5 вызывает универсальную плавающую панель, где собраны все инструменты захвата изображения, видеозаписи и дополнительные настройки.

Для быстрого доступа ярлык "Скриншот" можно перетащить из папки "Утилиты" прямо на панель Dock.

Также стандартно macOS создает снимки в формате PNG, которые на экранных панелях высокого разрешения могут весить десятки мегабайт.

Чтобы изменить формат по умолчанию на более компактный JPG, достаточно выполнить в Терминале команду: defaults write com.apple.screencapture type jpg; killall SystemUIServer (для возврата PNG слово jpg в команде меняется на png).

Запись экрана, таймер и съемка iPhone

Встроенные функции позволяют создавать полноценные обучающие видео и обзоры.

Таймер задержки: в меню Command-Shift-5 можно установить задержку на 5 или 10 секунд перед съемкой, чтобы успеть подготовить интерфейс.

Запись кликов и аудио: в настройках записи можно включить отображение щелчков мыши, а также выбрать встроенный или внешний микрофон для озвучивания действий.

Запись экрана iPhone: с помощью программы "Дублирование iPhone" в macOS можно транслировать экран смартфона по беспроводному пути и записывать его стандартной утилитой.

Альтернативный способ - подключение смартфона через кабель и использование приложения QuickTime Player (меню "Файл" > "Новая видеозапись", где в выпадающем списке возле кнопки записи выбирается iPhone).