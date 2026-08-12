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Apple случайно показала шесть будущих моделей iPhone: что обнаружили в iOS

10:07 12.08.2026 Ср
2 мин
От бюджетного 18e до сложного Ultra - что готовит Купертино?
aimg Ольга Завада
Apple случайно показала шесть будущих моделей iPhone: что обнаружили в iOS Apple меняет стратегию релиза гаджетов (фото: Pexels)
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Apple оставила в iOS подсказки о будущих iPhone. В последней тестовой сборке ОС нашли кодовые названия сразу шести моделей, которые техногигант готовит к запуску.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacWorld.

Полный список обнаруженных устройств

Информация была обнаружена непосредственно в файлах конфигурации, где ОС рассчитывает параметры энергопотребления, тепловые режимы и алгоритмы зарядки.

Apple вынуждена добавлять эти данные заранее, чтобы протестировать ПО до того, как готовые смартфоны попадут на конвейер, а позже – к пользователям.

В коде указаны следующие идентификаторы будущих гаджетов:

V62 - iPhone Air: второе поколение ультратонкой серии, разработка которой продолжается параллельно с основными флагманами;

V63 - iPhone 18 Pro: классический премиальный смартфон с компактными размерами и флагманскими камерами;

V64 - iPhone 18 Pro Max: топовый смартфон с максимальным экраном и увеличенным аккумулятором;

V67 – iPhone 18 : базовая версия следующего поколения;

V68 - iPhone Ultra: первый в истории компании смартфон со складным дисплеем, слухи о котором ходили в течение нескольких лет;

V69 - iPhone 18e: более доступная версия линейки, призванная заменить серию SE и удовлетворить спрос на бюджетные устройства.

Хотя сами по себе системные файлы не содержат подробных технических характеристик, размеров экранов или материалов корпуса, появление драйверов для складных экранов и поддержка двух отдельных аккумуляторов внутри одного корпуса указывают на подготовку концептуально новых форм-факторов.

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Изменение глобальной стратегии релизов и даты анонсов

Полученные из бета-версии данные подтверждают кардинальное переформатирование графика презентаций новых устройств.

Apple отходит от традиционной практики выпускать все модели линейки одновременно осенью. Вместо этого график релизов будет разделен на два ключевых этапа:

Осенний анонс премиального сегмента:

Основное внимание на предстоящем мероприятии будет сосредоточено исключительно на флагманских устройствах. Ожидается презентация моделей iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также главного технологического флагмана - складывающегося iPhone Ultra.

Перенос стандартных и бюджетных моделей:

Базовая версия iPhone 18 и доступный iPhone 18e задерживаются и, вероятно, появятся на рынке только в начале 2027 года. Второе поколение iPhone Air также готовится к более позднему релизу.

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