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Apple официально признала этот популярный iPhone "винтажным": что это значит для владельцев

Понедельник 16 июня 2025 07:10
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Apple официально признала этот популярный iPhone "винтажным": что это значит для владельцев Apple перевела iPhone XS в категорию винтажных (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple официально добавила iPhone XS в список винтажных устройств, поставив точку в одной из самых непримечательных глав в истории iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что известно

Согласно политике Apple, под "винтажными" понимаются устройства, снятые с продаж более пяти лет назад. Несмотря на это, ремонт таких моделей все еще возможен в фирменных сервисных центрах Apple и у авторизованных партнеров, но только при наличии запчастей.

Смартфон iPhone XS был представлен в сентябре 2018 года и снят с производства уже через год. Однако из-за того, что устройство продолжали продавать отдельные ретейлеры, винтажный статус оно получило только сейчас.

Через два года iPhone XS перейдет в категорию "устаревших устройств" - после чего официальная поддержка и ремонт будут полностью прекращены.

Стоит отметить, что более крупная модель, iPhone XS Max, получила статус винтажной еще в ноябре 2024 года.

Apple официально признала этот популярный iPhone &quot;винтажным&quot;: что это значит для владельцевiPhone XS (фото: Unsplash)

iPhone XS стал незначительным обновлением по сравнению с iPhone X. Среди ключевых улучшений - более мощный процессор A12 Bionic, усовершенствованные камеры и поддержка двух SIM-карт. А версия XS Max отличалась увеличенным 6,5-дюймовым дисплеем.

Также в список устаревших Apple перевела iPad пятого поколения, который ранее считался винтажным.

Наконец, компания добавила сноску на странице поддержки, указав, что владельцам Mac mini 2018 года следует обратиться к авторизованным сервисным центрам, чтобы уточнить статус устройства. Ранее эта модель была внесена в винтажный список, хотя по срокам это вызвало вопросы у пользователей и экспертов.

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