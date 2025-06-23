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iPhone получит новый дизайн без рамок и "челки": когда появится и что известно

Понедельник 23 июня 2025 13:30
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iPhone получит новый дизайн без рамок и "челки": когда появится и что известно iPhone впервые получит настоящий полноэкранный дизайн (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple работает над созданием полностью безрамочного iPhone, и, согласно последним утечкам, такой дизайн может появиться уже в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что известно

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в моделях iPhone, которые выйдут в следующем году, Apple уменьшит размер выреза Dynamic Island. А уже в 2026 году компания представит юбилейный, 20-летний iPhone с полностью переработанным дизайном.

Ранее Гурман сообщал, что этот смартфон получит изогнутые стеклянные края, сверхтонкие рамки и настоящий экран "от края до края" - без вырезов и видимых элементов. Это будет первый iPhone с по-настоящему цельным и бесшовным дисплеем.

Тем временем издание The Information сообщало, что уже модели iPhone 18 Pro, которые выйдут в 2025 году, получат Face ID под экраном и крошечное отверстие только для фронтальной камеры.

При этом от выреза в форме "таблетки" Apple полностью откажется. Однако остается неясным, почему Гурман говорит о сохранении уменьшенной версии Dynamic Island на один год дольше.

Если объединить все данные, полноценный iPhone с камерой и Face ID под экраном может появиться в 2027 году.

Переход Apple к полноэкранному дизайну идет постепенно: в 2017 году с iPhone X компания отказалась от Touch ID и широких рамок в пользу Face ID и "челки", а в 2022 году с iPhone 14 Pro перешла на Dynamic Island.

iPhone получит новый дизайн без рамок и &quot;челки&quot;: когда появится и что известноКак может выглядеть безрамочный iPhone (иллюстративное фото: MacRumors)

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