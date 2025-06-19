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Инсайдер назвал дату выхода складного iPhone: ждать осталось недолго

Четверг 19 июня 2025 13:55
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Инсайдер назвал дату выхода складного iPhone: ждать осталось недолго Производство складного iPhone от Apple начнется этой осенью (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone осенью 2026 года. Устройство войдет в линейку iPhone 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Производство новинки будет запущено подрядчиком Foxconn в конце третьего квартала 2025 года, ориентировочно в сентябре или октябре.

Несмотря на приближающийся старт производства, Apple все еще не утвердила множество технических характеристик. Тем не менее, одна из ключевых деталей, гибкий дисплей, уже готов и будет производиться Samsung Display.

Каким будет складной iPhone

По слухам, устройство получит:

  • Экран 5,5 дюймов в сложенном виде и 7,8 дюймов в разложенном
  • Форм-фактор - "книжка", как у Samsung Galaxy Fold, а не Flip
  • Толщина - всего 4,5 мм в разложенном состоянии и до 9,5 мм в сложенном, что делает его одним из самых тонких в категории.

Apple уделила особое внимание разработке шарнира: ожидается, что визуальный залом на экране будет минимальным или вовсе незаметным. Также смартфон может получить камеру под экраном, но вместо Face ID, скорее всего, появится сенсор Touch ID.

Цена и тираж

Гаджет будет премиальным - стоимость составит от 2000 до 2500 долларов. Причем это было до того, как Apple столкнулась с высокими пошлинами в Китае.

Куо ожидает, что Samsung Display произведет от 7 до 8 миллионов экранов. Сама Apple планирует выпустить 15-20 миллионов складных iPhone. Этот объем рассчитан на 2-3 года продаж, учитывая ограниченный спрос из-за высокой цены

Когда ожидать iPhone Fold

На данный момент Apple ориентируется на осень 2026 года, однако сроки могут измениться - вcе зависит от темпов подготовки к массовому производству.

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