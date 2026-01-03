ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит январские анонсы: какие новинки покажут в первую очередь

Суббота 03 января 2026 13:50
UA EN RU
Apple готовит январские анонсы: какие новинки покажут в первую очередь Эти продукты Apple могут выйти в ближайшее время (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple готовит масштабный запуск новых продуктов в 2026 году - речь идет более чем о 20 устройствах. Как ранее отмечали обозреватели, первые анонсы могут состояться уже в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max

В октябре Apple представила базовую версию 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5, однако более производительные модификации тогда так и не были показаны. Ожидается, что ситуация изменится уже в январе.

По данным источников, компания готовит новые MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, оснащенные чипами M5 Pro и M5 Max. Существенных изменений в дизайне не ожидается - основной акцент будет сделан на росте производительности.

Крупное обновление линейки MacBook Pro, включая возможный редизайн, по-прежнему запланировано на конец года или начало 2027 года.

Доступный MacBook с чипом A18 Pro

Apple также работает над совершенно новой моделью MacBook, которая может дебютировать уже в январе. По слухам, речь идет о более доступном ноутбуке с процессором A18 Pro - тем же чипом, который используется в iPhone 16 Pro.

Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда Apple применит "айфоновский" процессор в компьютере Mac. Ожидается, что устройство будет стоить значительно дешевле 1000 долларов и получит экран диагональю 12,9 дюйма.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее сообщал, что потенциальные цвета корпуса включают серебристый, синий, розовый и желтый.

Другие устройства в разработке

Помимо MacBook и обновленных MacBook Pro, Apple готовит и другие аппаратные новинки.

В течение первого квартала ожидается выход:

  • MacBook Air с чипом M5
  • обновленного iPad Air
  • базовой версии iPad нового поколения.

Судя по предыдущим релизам, их анонс, скорее всего, состоится в марте.

Также в планах компании - новые Mac mini и Mac Studio, релиз которых ожидается ближе к середине года. В начале 2026 года может появиться и iPhone 17e, предположительно - в феврале.

Отдельно упоминаются обновленные AirTag и Apple TV. Эти устройства фигурируют в утечках уже давно, однако точные сроки их выхода по-прежнему остаются неизвестными.

Обновления программного обеспечения

iOS 26.3

В январе Apple может выпустить и новые версии операционных систем. В частности, iOS 26.3 уже находится в стадии бета-тестирования и, по традиции, должна выйти для всех пользователей в этом месяце.

Обновление не будет крупным, однако включает несколько заметных изменений:

  • новую систему переноса данных при переходе между iPhone и Android
  • дополнительные требования ЕС, включая переадресацию уведомлений, упрощенное сопряжение и расширенную поддержку сторонних аксессуаров - смарт-часов и наушников.

Для сравнения: iOS 18.3 была выпущена 27 января, а iOS 17.3 - 22 января.

Другие обновления

Помимо iOS 26.3, в январе ожидается выход обновлений и для других платформ Apple:

  • macOS 26.3
  • iPadOS 26.3
  • tvOS 26.3
  • watchOS 26.3
  • visionOS 26.3.

Эти апдейты будут сосредоточены в основном на исправлении ошибок и повышении стабильности работы. Существенных новых функций для пользователей не предусмотрено.

Напомним, что две ключевые функции iPhone 17 Pro могут перейти в iPhone Air 2 и тем самым повысить успех следующего поколения устройства.

Также мы писали, что Apple не планирует выпуск iPhone 18 в 2026 году, поскольку компания рассматривает изменения в линейке смартфонов и перераспределение релизов между моделями.

А еще у нас есть материал о 6 самых ожидаемых устройствах, которые Apple представит в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple iOS Гаджеты
Новости
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем