Apple представит множество устройств в 2026 году: полный список и первые характеристики

Если слухи подтвердятся, 2026 год станет одним из самых насыщенных для Apple. Компания готовит первый складной iPhone, новые домашние устройства, MacBook Pro с OLED-экраном и серьезное обновление Siri на базе ИИ.

РБК-Украина со ссылкой на профильное издание MacRumors рассказывает о том, что известно о новых продуктах Apple в 2026 году, исходя из текущих утечек и инсайдерской информации.

iPhone

Без стандартного iPhone 18 в 2026 году

По данным источников, в 2026 году Apple выпустит бюджетный iPhone 17e, однако стандартный iPhone 18, который обычно выходит вместе с Pro-версиями, будет отложен до 2027 года. Это означает, что в 2026 году компания сосредоточится на более дорогих моделях.

В сентябре 2026 года ожидается запуск складного iPhone и линейки iPhone 18 Pro, так что желающим купить новый iPhone придется готовиться к серьезным тратам.

iPhone 17e (начало 2026 года)

iPhone 17e, который ожидается в начале 2026 года, может получить обновленный дизайн с более тонкими рамками. По одним данным, смартфон обзаведется Dynamic Island вместо "челки", по другим - рамки уменьшат, но без Dynamic Island. Какой именно вариант выберет Apple, пока неясно.

Также есть вероятность появления поддержки MagSafe - в отличие от iPhone 16e, который не имел магнитного кольца для беспроводной зарядки.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max (сентябрь 2026 года)

Внешне iPhone 18 Pro будет напоминать iPhone 17 Pro, однако ключевые изменения могут коснуться экрана. Ожидается, что Apple наконец реализует Face ID под дисплеем, благодаря чему Dynamic Island может исчезнуть. При этом фронтальная камера, по слухам, останется в виде небольшого отверстия в левом верхнем углу экрана.

Размеры дисплеев сохранятся - 6,3 и 6,9 дюйма, как и конфигурация основной камеры с тремя модулями. Однако возможны изменения в материалах корпуса и цветах - среди вариантов называют бордовый, коричневый и фиолетовый.

iPhone 18 Pro станет первым смартфоном Apple с чипом A20, созданным по 2-нм техпроцессу. Он может быть до 15% быстрее A19 и до 30% энергоэффективнее, что положительно скажется на автономности.

Также Apple может внедрить новую технологию компоновки чипов WL-MCM, при которой оперативная память интегрируется на уровне пластины. Это позволит снизить задержки, повысить пропускную способность памяти и улучшить общую эффективность системы.

Основная камера может получить переменную диафрагму, что даст больше контроля над светом и глубиной резкости - ранее все iPhone использовали фиксированную апертуру.

Кроме того, Apple может доработать кнопку Camera Control, убрав свайп-жесты, которые часто приводили к случайным изменениям настроек.

В области связи ожидается переход на фирменные модемы Apple - C1X или C2 с поддержкой mmWave 5G, а также новый сетевой чип N1 с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Складной iPhone (сентябрь 2026 года)

Первый складной iPhone, условно называемый iPhone Fold, должен выйти в сентябре 2026 года - спустя семь лет после дебюта первого складного смартфона Samsung.

Устройство получит книжный форм-фактор: около 7,6 дюйма в разложенном виде и примерно 5,3 дюйма в сложенном. В разложенном состоянии смартфон будет напоминать iPad mini и получит OLED-дисплей.

Apple делает ставку на тонкий корпус - около 4,5 мм в разложенном виде и до 9,5 мм в сложенном, что сделает iPhone Fold самым тонким устройством компании.

Складной iPhone, по слухам, не получит ни Dynamic Island, ни Face ID. Вместо этого может использоваться боковая кнопка с Touch ID, как в iPad. За устранение складки на экране отвечает усовершенствованный дисплей и прочный шарнир из Liquidmetal - залом, как утверждается, будет почти незаметен.

Работать устройство будет на том же чипе A20, что и другие осенние iPhone 2026 года.

Дешевым складной iPhone не будет. По последним данным, цена составит от 2 000 до 2 500 долларов, причем наиболее вероятным называют верхний предел этого диапазона.

iPad

В 2026 году Apple, как ожидается, обновит сразу несколько моделей iPad, однако большинство изменений будут эволюционными. Исключением может стать iPad mini, которому приписывают серьезный технологический апгрейд в виде OLED-экрана. При этом нового iPad Pro в 2026 году не ожидается - его обновление, по слухам, перенесено на 2027 год.

iPad (весна 2026 года)

Весной 2026 года, ориентировочно в марте, Apple может представить iPad 12-го поколения. Существенных изменений в дизайне не прогнозируется: планшет сохранит 11-дюймовый экран от края до края, кнопку питания с Touch ID, разъем USB-C и более широкие рамки по сравнению с другими моделями iPad.

Главным обновлением станет процессор. Бюджетный iPad, по слухам, получит чип A19, который ранее использовался в iPhone 17. Он выполнен по 3-нм техпроцессу и обеспечит заметный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с A16 в текущей модели.

Важно и то, что A19 поддерживает Apple Intelligence, в отличие от A16. Это позволит доступному iPad впервые получить функции фирменного ИИ, включая обновленную версию Siri, которые недоступны для модели 2025 года.

Кроме того, A19 поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что улучшит возможности планшета в играх. Для работы Apple Intelligence объем оперативной памяти, вероятно, увеличат с 6 до 8 ГБ.

Использование столь современного чипа в самом доступном планшете Apple выглядит нетипично, однако компания, по всей видимости, хочет подготовить iPad к активному развитию ИИ-функций в 2026 году.

iPad Air (весна 2026 года)

iPad Air также ожидает обновление в начале 2026 года - ориентировочно в марте или апреле. Изменений в дизайне не предвидится: линейка сохранит версии с экранами 11 и 13 дюймов.

Ключевым апгрейдом станет переход на чип M4. Его процессор до 30% быстрее M3, а графика - до 21% производительнее. В повседневных задачах разница может быть не слишком заметна, однако прирост должен проявиться в требовательных играх и при работе с видео.

Также есть вероятность, что iPad Air получит поддержку быстрой зарядки, которая ранее появилась в iPad Pro. Среди других возможных новшеств называют сетевой чип N1 и модем C1X.

iPad mini

Следующее поколение iPad mini может стать самым интересным обновлением линейки. По слухам, Apple впервые оснастит компактный планшет OLED-дисплеем, сделав его вторым iPad с такой технологией после iPad Pro.

Помимо экрана, iPad mini 8 может получить улучшенную влагозащиту, способную выдерживать брызги и даже кратковременное погружение в воду. Для этого Apple якобы разрабатывает систему динамиков на основе вибрации корпуса или дисплея, что позволит отказаться от традиционных отверстий для динамиков и повысить устойчивость к влаге.

Утечки в коде Apple указывают на использование чипа A20 Pro - того же процессора, который ожидается в iPhone 18 Pro. В этом случае релиз iPad mini может состояться одновременно с флагманскими iPhone. Если же компания выберет A19 Pro, планшет может выйти раньше.

Из-за OLED-экрана и нового корпуса цена iPad mini 8 может вырасти примерно на 100 долларов по сравнению с текущей моделью.

Mac

В 2026 году Apple планирует заметно обновить линейку Mac. В первой половине года компания переведет часть компьютеров на чипы M5, а также представит новый доступный MacBook. Ближе к концу года не исключен дебют MacBook Pro с OLED-дисплеем и чипом M6.

Доступный MacBook (первая половина 2026 года)

Apple готовит бюджетный MacBook, который будет дешевле MacBook Air с ценником от 999 долларов. Новый ноутбук должен помочь компании конкурировать с недорогими Chromebook и Windows-устройствами.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, диагональ экрана составит около 13 дюймов, что немного меньше 13,6-дюймового дисплея MacBook Air. При этом устройство, как ожидается, будет близко по размерам к младшему Air.

Тонкий корпус не станет приоритетом, однако серьезного увеличения толщины тоже не прогнозируется. Учитывая, что MacBook Air обходится без вентилятора при толщине 11,3 мм, новый MacBook вряд ли окажется заметно массивнее.

Экран будет обычным LCD, без mini-LED и повышенной частоты обновления ProMotion. Зато Apple может сделать ставку на яркие расцветки - среди возможных цветов называют серебристый, синий, розовый и желтый, по аналогии с iMac.

Самым неожиданным решением может стать использование чипа A18 Pro, знакомого по iPhone 16 Pro. Он выполнен по улучшенному 3-нм техпроцессу, оснащен 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Apple Intelligence.

По тестам Geekbench 6, однопоточная производительность A18 Pro сопоставима с M3 Ultra, а многопоточная - превосходит M1, который использовался в первых MacBook Air на Apple Silicon. Графическая производительность также находится на уровне M1.

Это означает, что для повседневных задач новый MacBook будет не слабее MacBook Air на M1, а в ряде сценариев - даже быстрее.

Точной цены пока нет, однако Bloomberg утверждает, что ноутбук будет стоить существенно дешевле 1 000 долларов. Запуск ожидается в первой половине 2026 года, примерно в те же сроки, что и обновление MacBook Air.

MacBook Air (начало 2026 года)

Обновленный MacBook Air должен выйти в первые месяцы 2026 года. Основным нововведением станет чип M5 - других значимых изменений пока не ожидается

Дизайн останется прежним, с версиями на 13 и 15 дюймов. Также возможны более быстрые SSD и новая цветовая опция, которая заменит светло-голубой вариант 2025 года.

MacBook Pro (начало 2026 года)

В начале 2026 года Apple дополнит линейку MacBook Pro моделями с чипами M5 Pro и M5 Max в корпусах на 14 и 16 дюймов. Они присоединятся к базовой версии на M5, представленной в октябре 2025 года.

Новые чипы предложат больше процессорных ядер и более мощную графику, а также более быстрые SSD. Как и в случае с MacBook Air, в обновленной версии, которая выйдет в начале 2026 года, изменений в дизайне не ожидается, а масштабная модернизация произойдет в последние месяцы 2026 года или в начале 2027 года.

Mac mini (середина 2026 года)

Apple разрабатывает обновленный Mac mini с чипами M5 и M5 Pro. Существенных изменений в дизайне пока не ожидается, однако компьютер может получить ускоренные накопители по аналогии с MacBook Pro.

Mac Studio (середина 2026 года)

Mac Studio также может обновиться в середине 2026 года. После пропуска поколения M4 Ultra Apple планирует представить M5 Ultra, а также версии на M5 Max

M5 Max обеспечит заметный прирост производительности по сравнению с базовым M5, а M5 Ultra фактически удвоит его возможности. Информации о редизайне Mac Studio пока нет.

Дисплеи Apple (2026 год)

Apple не обновляла внешние мониторы с момента выхода Studio Display в 2022 году, однако в 2026 году ожидается дебют двух новых дисплеев.

Следующее поколение Studio Display, по слухам, сохранит диагональ 27 дюймов, но получит mini-LED-подсветку, что улучшит яркость, контрастность и качество HDR. Внутри может появиться чип A19 Pro, знакомый по iPhone 17 Pro.

При этом источники говорят сразу о двух дисплеях в разработке - пока неясно, речь идет о двух версиях Studio Display или о Studio Display и полноценном преемнике Pro Display XDR.

OLED MacBook Pro (конец 2026 - начало 2027 года)

Apple разрабатывает обновленный MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном, который будет работать на чипах нового поколения M6.

Точные сроки выхода пока не определены: релиз возможен как в конце 2026 года, так и в начале 2027 года, однако запуск уже в 2026 году не исключается.

Если OLED MacBook Pro действительно дебютирует во второй половине 2026 года, это будет редкий случай, когда Apple обновляет линейку MacBook Pro дважды за один год. Подобное уже происходило ранее - в 2023 году, когда сначала вышли модели с M2 Pro и M2 Max, а затем устройства с чипами M3.

По слухам, OLED MacBook Pro получит фронтальную камеру в виде аккуратного отверстия в экране, без привычной "челки". Это позволит увеличить полезную площадь дисплея. При этом внедрение Face ID в Mac пока не ожидается.

Впервые в истории Mac экран станет сенсорным. Для этого Apple разрабатывает усиленный шарнир, который будет надежно фиксировать дисплей и минимизировать вибрации при касаниях и жестах.

OLED-панель обеспечит более высокую яркость, глубокий черный цвет, улучшенную контрастность и более точную цветопередачу. Кроме того, такая технология потребляет меньше энергии, что должно положительно сказаться на автономности.

Сам ноутбук, как ожидается, станет тоньше и легче, при этом клавиатура и трекпад сохранятся, а сенсорное управление будет дополнять привычные способы взаимодействия с macOS.

Процессор M6 может быть построен по 2-нм техпроцессу TSMC, что обеспечит серьезный прирост производительности и энергоэффективности. Это может сделать OLED MacBook Pro одним из самых автономных ноутбуков Apple без потери мощности.

Также есть вероятность, что модель станет первым Mac с поддержкой 5G. Для этого Apple может использовать фирменный модем C2, который, по слухам, будет поддерживать как mmWave, так и sub-6 ГГц.

OLED-дисплей и сенсорный экран, вероятно, приведут к росту цены, а часть новых функций может быть доступна только в более дорогих конфигурациях.

iMac с чипом M5 (сроки неизвестны)

Apple может обновить iMac, оснастив его чипом M5, однако точные сроки выхода пока не называются. В последнее время утечек об iMac почти нет, и информации о редизайне или серьезных изменениях не поступало.

Ранее появлялись слухи о iMac с увеличенным экраном, но признаков того, что такой проект все еще активно разрабатывается, пока нет.

iMac с M5 Max (сроки неизвестны)

В утекших внутренних данных Apple упоминается iMac с чипом M5 Max. Процессоры серии Max традиционно используются в профессиональных устройствах, поэтому не исключено, что компания готовит возрождение iMac Pro в 2026 году.

Подробностей об этом устройстве нет. Не исключено, что такой iMac используется лишь для внутреннего тестирования. Однако если крупноформатный iMac все же выйдет, он может получить mini-LED-дисплей и диагональ больше стандартных 24 дюймов.

Mac Pro (сроки неизвестны)

Apple, вероятно, все же выпустит новый Mac Pro, однако когда именно - остается под вопросом. Ранее Bloomberg сообщал о возможном релизе до конца 2025 года с чипом поколения M4, но этого не произошло.

Сейчас рассматриваются варианты обновления в 2026 году или позже, однако, по данным источников, Mac Pro находится не в приоритете. Bloomberg также утверждает, что обновление с чипом M5 Ultra маловероятно.

Если Mac Pro все же будет обновлен, он, скорее всего, получит Thunderbolt 5, а также поддержку до 512 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ накопителя, исходя из возможностей чипов уровня Ultra.

Домашние устройства

В 2025 году Apple не представила ни новый HomePod mini, ни обновленную Apple TV, поэтому их выход ожидается в 2026 году. Кроме того, компания готовит совершенно новое устройство для умного дома - домашний хаб, который должен стать центром управления экосистемой HomeKit.

Домашний хаб Apple (март-апрель 2026 года)

Apple разрабатывает умный домашний хаб, который будет выполнять роль центра управления умным домом. Устройство позволит управлять аксессуарами HomeKit, слушать музыку, совершать видеозвонки, узнавать погоду, искать информацию через Siri, просматривать фотографии, заметки и события календаря.

Хаб получит полностью сенсорный дизайн, напоминающий iPad, с экраном диагональю около 7 дюймов. По габаритам он сопоставим с двумя iPhone, размещенными рядом. При этом Apple разрабатывает две версии устройства: настенную и настольную с динамиком, внешне похожим на HomePod mini.

Устройство будет работать под управлением собственной операционной системы. App Store в привычном виде не предусмотрен, однако фирменные приложения Apple будут доступны в формате виджетов.

Встроенные датчики позволят хабу определять присутствие человека поблизости. В зависимости от этого интерфейс будет меняться: в режиме ожидания на экране может отображаться время и температура, а при приближении пользователя - элементы управления климатом или освещением.

Функция распознавания присутствия позволит автоматически включать свет при входе в комнату и, возможно, отличать одного пользователя от другого. Хаб будет воспроизводить музыку и получит камеру для видеозвонков.

Хотя поддерживается сенсорное управление виджетами, ключевым способом взаимодействия станет голосовое управление через Siri. По слухам, Siri может получить визуальный образ - один из вариантов описывается как переработанная иконка Finder.

Несмотря на то, что аналогичные устройства с экраном стоят менее 200 долларов, Apple может оценить свой домашний хаб примерно в 350 долларов. Цена может различаться в зависимости от версии - с динамиком или без него.

Запуск устройства ожидается в марте-апреле 2026 года.

HomePod mini (начало 2026 года)

Обновленный HomePod mini 2 готов к запуску и может выйти в начале 2026 года. Устройство получит новый чип серии S, созданный на базе Apple Watch S10, а также новые цветовые варианты.

Серьезных изменений в дизайне или функциональности не ожидается.

Apple TV (начало 2026 года)

Следующее поколение Apple TV 4K сохранит прежний внешний вид, но получит более современный A-серии чип - предположительно A17 Pro или A18. Новый процессор обеспечит поддержку Apple Intelligence, расширив возможности приставки.

Также ожидается внедрение сетевого чипа N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

AirTag 2 (начало 2026 года)

AirTag 2 внешне, вероятно, не изменится, но получит обновленный чип и динамик, который будет сложнее извлечь - это сделано для защиты от несанкционированного вмешательства.

Утечки в коде Apple указывают на улучшенное сопряжение, более точное отображение уровня заряда батареи и более стабильное отслеживание меток в движении и в местах с большим скоплением людей.

Камеры безопасности Apple (конец 2026 года)

По слухам, Apple разрабатывает собственные камеры видеонаблюдения для помещений, которые будут интегрированы с HomeKit и новым домашним хабом.

Фирменные камеры могут предложить более глубокую интеграцию с экосистемой Apple и усиленный акцент на конфиденциальность. Первые модели могут выйти уже в конце 2026 года, а позже к ним могут добавиться и другие аксессуары - например, умные дверные звонки.

Носимые устройства

В 2026 году Apple может представить умные очки с ИИ, а также обновить линейку Apple Watch.

Apple Watch Series 12 (сентябрь 2026 года)

Серьезных изменений в дизайне Apple Watch Series 12 не ожидается - следующий крупный редизайн запланирован не ранее 2028 года.

Новых готовых функций для здоровья пока нет, хотя Apple продолжает работу над неинвазивным измерением уровня глюкозы в крови.

С учетом перехода iPhone на 2-нм техпроцесс, 2026 год может принести и ускорение Apple Watch. Компания может представить новый чип S12, что станет заметным обновлением после длительного перерыва.

Apple Watch Ultra и Apple Watch SE

Apple не обновляет Apple Watch Ultra и Apple Watch SE ежегодно, поэтому пока неизвестно, появятся ли новые версии этих моделей в 2026 году.

Умные очки Apple с ИИ (анонс - конец 2026 года)

Apple работает над умными очками, которые должны стать конкурентом AI-очков Meta Ray-Ban. По слухам, компания может показать устройство в конце 2026 года, однако полноценный запуск ожидается не раньше 2027 года.

Очки получат камеры, динамики, датчики и глубокую интеграцию с ИИ, но без встроенного дисплея. Они позволят делать фотографии, слушать аудио, принимать звонки и получать ответы на вопросы.

Обработка данных будет происходить на iPhone, а сами очки Apple планирует позиционировать как модный аксессуар с разными материалами и вариантами оправ.

AirPods Pro (конец 2026 года)

Несмотря на то, что AirPods Pro 3 вышли лишь в 2025 году, аналитик Мин-Чи Куо считает, что Apple готовит еще одно обновление линейки уже в 2026 году.

По слухам, AirPods Pro могут получить инфракрасную камеру, которая расширит возможности пространственного аудио при работе с Vision Pro, а также позволит распознавать жесты в воздухе. Не исключено, что речь идет не о полноценном новом поколении, а о более дорогой и продвинутой версии AirPods Pro 3.

Программное обеспечение

Традиционно Apple представит iOS 27 на конференции WWDC, однако главное обновление года ожидается весной - с выходом iOS 26.4.

iOS 26.4 и Siri на базе LLM (март-апрель 2026 года)

В марте или апреле Apple выпустит iOS 26.4, в котором ожидаются ключевые изменения в работе Siri. Обновление должно принести значительно более умную и функциональную версию голосового помощника, впервые показанную еще в июне 2024 года.

Именно из-за задержки с запуском новой Siri Apple отложила выпуск домашнего хаба. Изначально улучшенный помощник планировали внедрить в одном из обновлений iOS 18, однако внутри компании решили, что Siri пока не готова выполнять поставленные задачи.

Apple полностью переработала архитектуру Siri. Обновленный ассистент будет больше напоминать ChatGPT или Claude, используя большие языковые модели (LLM) для обработки сложных запросов и выполнения многоэтапных действий.

Что Apple обещала для Siri с Apple Intelligence

Персональный контекст

Siri сможет учитывать письма, сообщения, файлы и фотографии, чтобы лучше понимать пользователя и помогать с задачами:

показать файлы, которые прислал конкретный человек

найти письмо с нужным упоминанием

вспомнить рекомендации книг

найти отправленный рецепт

ответить, где хранится номер паспорта.

Понимание контента на экране

Siri сможет "видеть", что отображается на экране, и выполнять действия на основе этого контекста. Например:

добавить адрес из сообщения в контакт

отправить фотографию из галереи выбранному контакту.

Глубокая интеграция с приложениями

Голосовой помощник сможет выполнять действия внутри и между приложениями:

переносить файлы между программами

редактировать фото и сразу отправлять его

строить маршрут домой и делиться временем прибытия

отправлять заранее подготовленные письма.

Глава программного направления Apple Крейг Федериги летом заявил, что переход Siri на новую архитектуру оказался успешным и обновление будет еще масштабнее, чем планировалось изначально.

Siri и Google Gemini

Apple решила использовать ИИ-технологии Google: часть возможностей Siri будет основана на модели Google Gemini, адаптированной специально для Apple. При этом обработка данных будет происходить на серверах Private Cloud Compute, а информация пользователей не будет передаваться Google.

Ожидается, что новая версия Siri будет готова именно к выходу iOS 26.4, примерно в те же сроки, что и домашний хаб Apple.

iOS 27, macOS 27 и другие обновления

Новые версии iOS, macOS и других платформ Apple будут представлены в июне на WWDC и выйдут в сентябре. Благодаря обновленной Siri компания планирует расширить возможности Apple Intelligence.

ИИ-функции могут использоваться для планирования питания и медицинских рекомендаций, что может стать частью платного сервиса Health+, запуск которого ожидается в следующем году. Также Apple Intelligence может появиться и в других приложениях.

Новый дизайн Siri

Хотя ключевые изменения Siri появятся в iOS 26.4, визуальное обновление интерфейса ассистента, по слухам, запланировано на iOS 27. Детали неизвестны, но утечки, связанные с будущим настольным роботом Apple, указывают на более "живой" и анимированный образ Siri - в духе иконки Finder. Такой вариант ассистента может появиться и на iPhone с iPad.

Спутниковые функции в iOS 27

Apple работает над расширением спутниковых возможностей iPhone. В iOS 27 могут появиться:

Apple Maps через спутник

отправка фотографий в iMessage через спутник

API спутниковой связи для сторонних приложений

спутниковая связь поверх 5G

работа спутниковой связи без прямой видимости неба.

Часть этих функций может потребовать нового "железа", но, например, навигация Apple Maps через спутник может работать и на текущих устройствах.

Поддержка складного iPhone

iOS 27 получит специальные интерфейсы и сценарии использования, оптимизированные под складной iPhone, с учетом увеличенного экрана.

Журналист Bloomberg Марк Гурман называет iOS 27 обновлением уровня Snow Leopard - с акцентом не на новые функции, а на производительность, стабильность и качество работы системы.

Это может означать, что 2026 год станет для Apple переломным не за счет внешних изменений, а благодаря глубокой переработке программной платформы и экосистемы искусственного интеллекта.