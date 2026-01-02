iPhone Air 2 может получить ключевые функции iPhone 17 Pro: что известно

iPhone 17 Pro стал настоящим хитом среди пользователей, тогда как iPhone Air, несмотря на высокие оценки владельцев, по данным источников, продавался хуже. Однако слухи указывают на то, что две ключевые функции iPhone 17 Pro могут быть перенесены в iPhone Air 2, что должно повысить успех следующего поколения устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Испарительная камера для охлаждения и повышения производительности

На первый взгляд, добавление испарительной камеры в iPhone 17 Pro может показаться не самой заметной инновацией. Тем не менее, эта функция оказалась востребованной после того, как iPhone 15 Pro и 16 Pro сталкивались с проблемами перегрева.

Согласно отчету The Information за ноябрь, Apple планирует использовать испарительную камеру и в iPhone Air 2.

Apple объясняет, что новая внутренняя архитектура iPhone включает собственную испарительную камеру, которая улучшает рассеивание тепла и повышает производительность. Деионизированная вода внутри камеры закреплена лазерной сваркой в алюминиевом корпусе для отвода тепла от мощного процессора A19 Pro.

Далее тепло распределяется по цельнометаллическому алюминиевому корпусу, что обеспечивает стабильную работу устройства и комфортное ощущение при удержании смартфона.

Проще говоря, испарительная камера позволяет iPhone поддерживать высокую производительность без перегрева, что особенно важно при играх или съемке фото.

Испарительная камера для охлаждения и повышения производительности (фото: 9to5Mac)

Вторая задняя камера

Ожидается, что iPhone Air 2 получит одну из дополнительных задних камер iPhone 17 Pro.

Несколько авторитетных источников подтверждают возможность добавления второй камеры, однако точно неизвестно, какой именно объектив получит Air 2.

iPhone 17 оснащен двумя камерами, и вторым модулем является ультраширокоугольный объектив. По этой причине именно его перенос в iPhone Air 2 кажется наиболее вероятным.

Тем не менее Apple может выбрать и телеобъектив, который традиционно ассоциируется с моделями "Pro". Изначальный iPhone Air позиционировался как устройство с "мощностью Pro", поэтому добавление телеобъектива может соответствовать этой стратегии.

В любом случае, поклонники iPhone Air надеются, что появление второй камеры сделает устройство более популярным среди тех, кто планирует обновление - и у Air 2 есть все шансы на успешное будущее.

Как может выглядеть расположение камер в iPhone Air 2 (фото: 9to5Mac)