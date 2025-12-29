Что Apple готовит на 2026 год: названы 6 самых ожидаемых устройств

2025 год стал для Apple одним из самых заметных за последнее время: компания представила интерфейс Liquid Glass, iPhone Air и радикально обновленные iPhone 17 Pro. Хотя откровенно "шокирующих" анонсов было немного, практически все продукты ощущались как новые. В 2026 году Apple, по ожиданиям рынка, пойдет еще дальше - инновации затронут сразу все ключевые категории устройств.

Новый Studio Display

Обновление внешнего монитора Apple может показаться незначительным событием, однако с учетом редких релизов компании в этом сегменте оно имеет большое значение.

За последние годы Apple выпустила всего два дисплея: Pro Display XDR в 2019 году и Studio Display в 2022 году.

По слухам, уже в начале 2026 года компания представит новый внешний монитор (возможно, сразу два). Ожидается диагональ 27 дюймов и использование miniLED-панелей. Также сообщается о переходе на чип A19 Pro вместо A13 Bionic, установленного в текущей версии Studio Display.

Монитор Apple Studio Display (фото: 9to5Mac)

Apple Home Hub

О разработке домашнего хаба Apple говорят уже давно. Его запуск откладывался из-за зависимости от Apple Intelligence и обновленной Siri, которые пока не реализованы в полной мере.

Речь идет о своеобразном "HomePad" - устройстве с 7-дюймовым экраном и новой операционной системой homeOS. Хаб обеспечит детальный контроль над умным домом и будет выполнять функции интеллектуального ассистента. Внутри - процессор A18. По концепции устройство станет аналогом Google Nest Hub или Amazon Echo Show, но в экосистеме Apple.

Если компании удастся решить проблемы с ИИ-версией Siri, новинку могут представить в 2026 году.

Apple Home Hub (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Редизайн MacBook Pro

Впервые с 2021 года Apple, как ожидается, полностью переработает MacBook Pro.

Главный акцент - более тонкий корпус и переход на OLED-дисплеи, которые ранее не использовались в линейке MacBook.

Также источники упоминают возможное появление сенсорного экрана и поддержку 5G. Новый MacBook Pro должен получить чипы семейства M6, которые могут стать первыми 2-нанометровыми процессорами Apple. Если эти планы реализуются, 2026 год станет знаковым для всей линейки MacBook Pro.

Первый складной iPhone

После iPhone Air Apple готовит еще одну крупную инновацию - iPhone Fold, который может выйти всего через год.

По слухам, это будет складное устройство "планшетного" формата, а не раскладушка. Внутренний экран - 7,8 дюйма, внешний - 5,5 дюйма, что делает модель одной из самых компактных среди складных смартфонов.

Компания уделяет особое внимание отсутствию заметной складки на экране. Также сообщается, что iPhone Fold может получить Touch ID вместо Face ID и титановую рамку.

Предполагаемый дизайн iPhone Fold (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Более доступный MacBook

Apple также планирует выпустить новый базовый MacBook, который займет позицию ниже MacBook Air.

Устройство оснастят 13-дюймовым дисплеем и чипом A18 Pro. Ожидается несколько ярких цветовых вариантов корпуса, а стартовая цена может составить около 699 долларов.

Какие именно функции будут упрощены ради снижения цены, пока неизвестно. Этот ноутбук станет первым MacBook с процессором серии A, а не M.

OLED iPad mini

Впервые с 2021 года Apple готовит редизайн iPad mini. Главное нововведение - переход на OLED-дисплей.

Ранее эта технология дебютировала в iPad Pro, и iPad mini может стать вторым планшетом Apple с OLED-экраном.

Среди других ожидаемых изменений - повышенная влагозащита и чип A19 Pro. По оценкам аналитиков, обновленный iPad mini выйдет в 2026 году.