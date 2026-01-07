ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит iPhone с камерой на 200 МП: названы сроки выхода

Среда 07 января 2026 12:30
UA EN RU
Apple готовит iPhone с камерой на 200 МП: названы сроки выхода Apple готовит крупнейшее обновление камеры iPhone за последние годы (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Камеры остаются одной из ключевых особенностей iPhone, и в ближайшие годы Apple может сделать крупный технологический скачок. Согласно новому отчету, компания планирует оснастить iPhone 200-мегапиксельной камерой в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно

Еще весной прошлого года китайский инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo заявлял, что Apple работает над 200-Мп версией камеры для iPhone. При этом конкретные сроки внедрения новой технологии тогда не назывались.

На данный момент все основные тыльные камеры iPhone - включая ультраширокоугольную и телефото - имеют разрешение 48 Мп. Именно основная камера первой перешла с 12 Мп на 48 Мп в предыдущих поколениях смартфонов Apple.

По данным источников, дебют 200-мегапиксельной камеры запланирован именно на 2028 год. Производством сенсора, как ожидается, займется компания Samsung.

Несмотря на то, что в линейке iPhone 18 и моделях 2027 года Apple, вероятно, предложит другие улучшения камеры, количество мегапикселей, по данным аналитиков, останется без изменений до 2028 года.

Стоит отметить, что хотя Samsung и Apple являются конкурентами на рынке смартфонов, компании продолжают сотрудничать в сфере поставок компонентов. В частности, Samsung может стать поставщиком нового складного дисплея без видимой складки для будущего iPhone Fold.

Напомним, что Apple планирует выпустить недорогой MacBook в 2026 году для конкуренции с Chromebook и Windows-ноутбуками.

Также мы писали, что Apple не планирует выпуск iPhone 18 в 2026 году, поскольку компания рассматривает изменения в линейке смартфонов и перераспределение релизов между моделями.

А еще у нас есть материал о том, почему iPhone Fold может стать самым дорогим смартфоном в линейке Apple.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка