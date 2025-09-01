Apple готовит новые аксессуары для iPhone 17: что уже известно
Apple готовится представить линейку iPhone 17, вместе с которой дебютируют новые аксессуары. Помимо стандартных силиконовых чехлов, инсайдеры сообщают о нескольких интересных новинках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Чехлы TechWoven
Два года назад компания отказалась от кожаных чехлов, заменив их более экологичной серией FineWoven. Однако материал быстро вызвал жалобы на износостойкость, и спустя год Apple сняла линейку с производства.
Теперь, по данным инсайдера Majin Bu, Apple готовит замену - TechWoven. Чехлы этой серии выйдут вместе с iPhone 17 в пяти цветах: черном, синем, коричневом, зеленом и фиолетовом.
Макет чехла TechWoven (фото: Majin Bu)
Ремень через плечо
Еще одна новинка - аксессуар Crossbody Strap. Он позволит носить iPhone через плечо и будет совместим с новыми фирменными чехлами. Для этого Apple добавит специальные отверстия для шнурков в нижней части чехлов, а сам ремень будет фиксироваться с помощью магнитов.
Макет ремешка через плечо (фото: Majin Bu)
Умный чехол-аккумулятор
По информации The Information, Apple разрабатывает новый вариант батарейного чехла - на этот раз специально для iPhone 17 Air, самой тонкой модели в линейке.
Ожидается, что аккумулятора iPhone 17 Air хватит лишь 60-70% пользователей на целый день работы. Для решения проблемы Apple готовит опциональный чехол со встроенной батареей.
Пока слухи касаются только Air-версии, но нельзя исключать расширение линейки Smart Battery Case на все модели.
Чехол-бампер для iPhone 17 Air
По данным Bloomberg и Марка Гурмана, Apple также рассматривает выпуск специального чехла-бампера для iPhone 17 Air. Он позволит сохранить ультратонкий дизайн смартфона, обеспечивая при этом минимальную защиту.
I believe Apple has at least considered/tested a new case for the slimmer iPhone this year that surrounds the edges but doesn’t cover the back. It’s a similar concept to the iPhone 4 Bumpers from 2010. https://t.co/6HYKmUUKSP pic.twitter.com/VzQGTFlOIg— Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2025
Вас может заинтересовать:
- 5 аксессуаров, с которыми гейминг на ПК выйдет на новый уровень
- Как повысить продуктивность на MacBook с помощью полезных аксессуаров
- 5 устройств, которые сделают ваш iPhone еще функциональнее