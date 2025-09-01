Apple готовит новые аксессуары для iPhone 17: что уже известно

Apple готовится представить линейку iPhone 17, вместе с которой дебютируют новые аксессуары. Помимо стандартных силиконовых чехлов, инсайдеры сообщают о нескольких интересных новинках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Чехлы TechWoven

Два года назад компания отказалась от кожаных чехлов, заменив их более экологичной серией FineWoven. Однако материал быстро вызвал жалобы на износостойкость, и спустя год Apple сняла линейку с производства.

Теперь, по данным инсайдера Majin Bu, Apple готовит замену - TechWoven. Чехлы этой серии выйдут вместе с iPhone 17 в пяти цветах: черном, синем, коричневом, зеленом и фиолетовом.

Макет чехла TechWoven (фото: Majin Bu)

Ремень через плечо

Еще одна новинка - аксессуар Crossbody Strap. Он позволит носить iPhone через плечо и будет совместим с новыми фирменными чехлами. Для этого Apple добавит специальные отверстия для шнурков в нижней части чехлов, а сам ремень будет фиксироваться с помощью магнитов.

Макет ремешка через плечо (фото: Majin Bu)

Умный чехол-аккумулятор

По информации The Information, Apple разрабатывает новый вариант батарейного чехла - на этот раз специально для iPhone 17 Air, самой тонкой модели в линейке.

Ожидается, что аккумулятора iPhone 17 Air хватит лишь 60-70% пользователей на целый день работы. Для решения проблемы Apple готовит опциональный чехол со встроенной батареей.

Пока слухи касаются только Air-версии, но нельзя исключать расширение линейки Smart Battery Case на все модели.

Чехол-бампер для iPhone 17 Air

По данным Bloomberg и Марка Гурмана, Apple также рассматривает выпуск специального чехла-бампера для iPhone 17 Air. Он позволит сохранить ультратонкий дизайн смартфона, обеспечивая при этом минимальную защиту.